Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли агресія може зіпсувати нам життя

Бджола над квітами / © Associated Press

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Важливо також ставитися з терплячістю до слів і вчинків інших людей — зрештою, вони мають повне право на власну думку, і не нам їх цього позбавляти.

Овен

Цього дня, незважаючи на вихідний, слід утриматися від алкоголю, навіть якщо привід для його вживання виявиться більш ніж вагомим: під його впливом ви ризикуєте сказати щось, що зашкодить вашій репутації.

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Телець

Енергію, яка переповнює вас цього дня, рекомендується спрямувати на розв’язання важливих, але обов’язково творчих завдань — цього дня вони, найімовірніше, стосуватимуться господарства та побуту, які дочекалися свого часу.

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Близнята

Нервовий зрив, який ви — через перепади настрою — можете пережити в цей час, з великою ймовірністю переросте у тривалу депресію — не варто доводити справу до таких неприємних наслідків.

Рак

Успішно виконана робота, навіть якщо вона не стосуватиметься вашої професії чи улюбленої домашньої справи, підвищить вашу самооцінку, що дуже важливо для таких скромних людей, як представники вашого знака.

Лев

Цей день сприятливий для того, щоб перейти до того, про що ви давно мріяли, — здорового способу життя: необхідно — хоча б поетапно — відмовитися від шкідливих звичок і обов’язково переглянути свій раціон.

Діва

Поганий настрій потрібно «лікувати» зміною виду діяльності: перейшовши від інтелектуальної роботи до фізичної, а потім назад, що у вихідний день не становитиме труднощів, можна легко подолати енергетичний негатив дня.

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Терези

Не варто влаштовувати сварку з близькою людиною, навіть якщо здасться, що така необхідність назріла: навіть невинна суперечка може призвести до тривалого конфлікту. Про серйозний і говорити не варто.

Скорпіон

Зауваження, які цього дня можуть висловити вам близькі люди, — як би неприємно це усвідомлювати — у більшості випадків виявляться справедливими, тому не варто сперечатися — краще вислухати їх і зробити висновки.

Стрілець

Відсутність бажання працювати цього дня буде цілком природною — на календарі вихідний день, та й рівень енергії у вас буде наближатися до нуля, тому не варто чинити опір, а краще присвятити час відпочинку.

Козоріг

Спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції, небажано завжди, але цього дня це особливо небезпечно: роздратування, яке ви відчуєте, негативно позначиться на вашій працездатності.

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Водолій

Незадоволеність собою та своїми — насамперед особистими — досягненнями, які здаватимуться вам незначними, є тимчасовим явищем — вже завтра ви зможете з більшим оптимізмом поглянути на своє життя та світ загалом.

Риби

Тим, хто не буде відволікатися на другорядні — насамперед, домашні — справи, вдасться — незважаючи на вихідний день — виконати великий обсяг роботи, заробивши тим самим право на повноцінний суботній відпочинок.

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