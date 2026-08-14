Ксенія Мішина розплакалася через 14-річного сина-підлітка та зізналася: "Складно вдається"

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

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Акторка Ксенія Мішина відверто розповіла про виховання 14-річного сина Платона та не стримала сліз, зізнавшись, що материнство й перехідний вік дитини даються їй непросто.

Знаменитість вирішила показати підписникам не лише красивий бік життя. Вона чесно заговорила про труднощі, з якими стикається у вихованні сина. Платона Мішина народила у 22 роки. Відтоді більшість материнських турбот лежить на її плечах. Зараз хлопець переживає підлітковий період. І для його мами це теж стало непростим випробуванням.

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«Ось вони, складнощі материнства й перехідного віку. Тому, коли ви пишете: „Ой, як вам вдається…“ Складно вдається, як і всім. Здається, кожна мама проходить це… От вам різні моменти материнства. Якщо ви думаєте, що все завжди красиво, гладенько і зрозуміло, то ні. Далеко не завжди», — емоційно сказала Мішина.

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Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Зірка наголосила, що материнство для неї — величезна відповідальність і щоденна праця. Особливо непростим завданням вона називає виховання сина, адже хоче допомогти йому стати самостійним і відповідальним чоловіком.

Водночас Мішина не погоджується з думкою, що мама має неодмінно стати для підлітка «подружкою». На її переконання, дитині потрібен дорослий, який здатен встановлювати межі, ухвалювати непрості рішення та залишатися емоційною опорою.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Платона Ксенія народила 2012 року. З його батьком Олександром вона розійшлася ще під час вагітності. За словами акторки, їхні стосунки були непростими, а чоловік не був готовий до відповідальності за родину. Згодом він намагався відновити контакт із сином, однак близьких стосунків між ними побудувати не вдалося.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина кардинально змінила зачіску 14-річному сину. Його порівняли з Галкіним на фото до та після.

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