"Вдома був іншою людиною": донька Кузьми Скрябіна розсекретила, яким артист був насправді

Кузьма Скрябін з донькою / © Архів

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Донька Кузьми Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко розповіла, яким її батько був у повсякденному житті та чому вдома його зовсім не нагадував веселий і доброзичливий артист зі сцени.

Для шанувальників Кузьма Скрябін назавжди залишиться людиною з особливим почуттям гумору. На публіці він легко знаходив спільну мову з людьми. Проте в родині артист мав іншу роль. Для доньки він був передусім батьком. І далеко не все їй дозволяв. У розмові з ведучою проєкту «Наодинці з Гламуром» Марія-Барбара зізналася, що її дитинство було досить суворим.

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«Насправді я виховувалась в досить таки суворих умовах, хоча всі думають, що мій тато був супер добрий і мені можна було все. Насправді мені можна було дуже мало чого. Я була постійно в умовах, що повинна вчитися, я не могла просто лежати і нічого не робити, дивитися серіали. Тому згадую багато його настанов. Мені зараз відгукується його працьовитість, те, як він казав йти завжди до цілі», — поділилася Марія-Барбара.

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Кузьма Скрябін з донькою / © ТСН

Кузьма Скрябін вимагав від доньки не витрачати час даремно та заохочував її розвиватися. Водночас його вимогливість не означала, що артист намагався прожити життя за доньку. Марія-Барбара зазначила, що батько не нав’язував їй власних уявлень про майбутнє та дозволяв самостійно визначатися з професією.

«Він був веселий на публіці. Потрібно розуміти, що вдома він був іншою людиною. І зі мною він був насамперед татом, а не відомою людиною», — наголосила донька Кузьми Скрябіна.

Саме цю різницю між сценічним образом і сімейним життям Марія-Барбара вважає важливою для розуміння свого батька. Для мільйонів слухачів він був Кузьмою Скрябіним, а для неї — людиною, яка щодня виховувала її та передавала власні принципи.

Кузьма Скрябін з донькою / © ТСН

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна емоційно висловилася про Кузьму та його пророцтва, нібито, може й ліпше, що не дожив.

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