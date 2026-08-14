Люди непритомніли та блювали: пасажири популярного лоукостера поскаржилися на нестерпні умови

Лоукостер Ryanair / © Associated Press

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Пасажири рейсу ірландського лоукостера Ryanair з Мальти до Бірмінгема заявили, що були змушені тривалий час перебувати в умовах нестерпної спеки через проблеми з кондиціонуванням. За словами очевидців, деяким людям стало зле, кілька пасажирів нібито знепритомніли, а інших нудило.

Про інцидент пише Daily Mail.

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Рейс FR7268 мав вилетіти з Мальти о 17:40 10 серпня, однак фактичний виліт відбувся лише близько 19:00.

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У Ryanair пояснили затримку технічною несправністю, а згодом ситуацію ускладнив стан здоров’я одного з пасажирів.

Люди чекали в автобусах і в розпеченому літаку

16-річна пасажирка Ева Ґреґорі розповіла, що спочатку близько 30 хвилин провела із сім’єю в автобусі без кондиціонера. Потім їх пересадили в інший транспорт, де охолодження, за її словами, працювало лише частково.

Після цього пасажири, за її твердженням, ще близько 20 хвилин чекали на пероні під палючим сонцем.

«Коли ми заходили на борт, було одразу очевидно, що кондиціонер не працює», — розповіла дівчина виданню NeedToKnow.

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За її словами, пасажири залишалися в задушливому салоні понад годину. Люди знімали верхній одяг через спеку, а сама Ева відчула нудоту та пережила панічну атаку.

Пасажири нібито непритомніли

Ева стверджує, що бачила, як двоє людей знепритомніли, а деяких інших пасажирів нудило.

«Двоє людей знепритомніли, хоча я не впевнена, скількох саме нудило», — заявила вона.

Пасажирка також поскаржилася на відсутність безкоштовної води для людей, яким стало зле. Водночас у Ryanair зазначили, що екіпаж відкрив бортові бари, де пасажири могли придбати напої та закуски.

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За словами Еви, бортпровідники намагалися не допустити посадки пасажирів, доки проблему з кондиціонуванням не буде вирішено. Вона окремо наголосила, що не звинувачує саме екіпаж, який, на її думку, намагався допомогти людям.

На оприлюдненому пасажиркою відео видно людей у салоні літака, поки екіпаж, схоже, надає допомогу окремим пасажирам. За словами очевидців, кондиціонування почало поступово працювати вже після зльоту.

Що кажуть у Ryanair

У Ryanair підтвердили затримку рейсу, але пояснили її технічними та медичними обставинами.

«Цей рейс з Мальти до Бірмінгема (10 серпня) було затримано перед вильотом через незначну технічну несправність повітряного судна, а згодом затримку продовжив стан здоров’я пасажира, якому стало зле на борту», — заявив представник авіакомпанії Daily Mail.

За його словами, після перевірки літака інженерами повітряне судно допустили до експлуатації, а рейс вилетів із Мальти о 19:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, під час рейсу Ryanair із Салонік до Меммінгена пасажир дістав серйозні травми після того, як уламки пошкодженого двигуна вибили ілюмінатор літака. Двигун проходив ультразвукову перевірку в травні, але тоді жодних несправностей не виявили.

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