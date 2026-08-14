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Принцеса Кейт побоювалася титулу "Уельська": яка була причина, і до чого тут її покійна свекруха Діана
Принцеса Кейт прийняла титул принцеси Уельської 2022 року, але вона не дуже хотіла носити його.
Згідно з королівською біографією, принцеса Кейт відчувала «непевність» з приводу прийняття титулу принцеси Уельської через його тісний зв’язок з покійною принцесою Діаною, повідомляє королівський редактор Mirror Рассел Маєрс у своїй сенсаційній біографії «Вільям і Кетрін: Потаємна історія зсередини».
Кейт успадкувала титул 2022 року після смерті королеви Єлизавети II, коли її чоловік, принц Вільям, прийняв титул принца Уельського.
Король Чарльз обговорював із сином Вільямом зміну титулу за кілька років до свого сходження на престол, проте Маєрс розповідає, що Кейт прагнула створити власну ідентичність у рамках королівської сім’ї, окрему від неминучої спадщини принцеси Діани.
«Хоча Кетрін повною мірою розуміла історію, пов’язану з цією роллю, вона була сповнена рішучості знайти свій власний шлях. Принцеса також приватно висловлювала Вільяму та Чарльзу свої сумніви щодо прийняття титулу, усвідомлюючи виняткову прихильність британської громадськості до принцеси Діани та її зв’язок з нею навіть через 25 років після її смерті».
Колишній високопоставлений помічник Вільяма і Кейт розповів Маєрсу: «Це говорить про те, наскільки вона розважлива», додавши: «Вона доброзичлива у своїх намірах, але також хоче створити свою власну роль як для себе, так і для своєї сім’ї, що багато в чому відрізняється від того, як поводилися покоління членів королівської родини. Вона чудово розуміє, в якому темпі хоче просуватися по службі та як бачить свою майбутню роль у королівській родині. Думаю, коли її переконали прийняти титул, а для цього потребувався час, вона відчула, що хоча порівняння з Діаною неминучі, вона зможе впоратися по-своєму, з повною повагою ставлячись до того, як Діана створила для себе зовсім іншу роль у королівській родині».
Нагадаємо, раніше ми розповідали про п’ять найвідоміших власниць титулу принцеси Уельської.