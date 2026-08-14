Чи треба мити овочі одразу після покупки: як не зіпсувати продукти

Овочі / © pexels.com

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У більшості випадків овочі перед холодильником мити не потрібно. Продукти краще зберігати немитими, а промивати безпосередньо перед приготуванням чи вживанням, таким чином, на поверхні й між листками не затримується зайва вода. Це не означає, що овочі можна їсти немитими. Миття під проточною водою перед їжею допомагає прибрати бруд, а завчасне миття потребує ретельного висушування, щоб продукти не втратили свіжість раніше.

ТСН.ua ділиться корисними порадами.

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Які овочі не варто мити наперед

Загальне правило стосується більшості свіжих овочів і фруктів. Після покупки їх варто перебрати, відкласти пошкоджені екземпляри, а миття залишити на момент перед їжею чи приготуванням.

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Овочі з ґрунтом також не обов’язково відразу занурювати у воду. Сухий бруд можна обережно струсити або прибрати щіткою, якщо це не пошкоджує поверхню. Картоплю, цибулю та батат краще тримати сухими у відповідному місці, а не вологими в пакеті чи закритому контейнері.

Важливі також температура, вологість і сусідство продуктів. Етилен, який виділяють деякі фрукти, може прискорювати достигання та псування чутливих овочів, тому покупки варто розкладати з урахуванням їхньої сумісності.

Коли миття потрібне одразу

Мити продукт одразу варто, коли на ньому є видимий бруд, який може потрапити на інші продукти або кухонні поверхні. Так само не відкладайте миття, якщо овоч потрібно швидко почистити, нарізати чи приготувати.

Листова зелень — окремий випадок. Її можна промити перед зберіганням, але після цього ретельно висушіть листки чистим рушником, щоб у контейнері не залишалася зайва волога.

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Продукти з маркуванням «попередньо вимито» або «готове до вживання» додатково мити не потрібно, якщо упаковка не пошкоджена. Якщо ви все ж промиваєте їх, чисті овочі не повинні контактувати з брудною раковиною, дошкою або кухонним приладдям.

Як висушити й зберігати овочі після миття

Якщо ви помили овочі перед холодильником, не прибирайте їх одразу в пакет. Спочатку дайте воді стекти, а поверхню промокніть чистим паперовим або тканинним рушником. Для зелені та листя можна використати центрифугу, якщо вона є.

Зберігайте продукти в чистій тарі або пакеті, який не затримує надлишок конденсату. Не ущільнюйте овочі, що легко мнуться, і регулярно перевіряйте їх: один зіпсований екземпляр може прискорити псування сусідніх.

Безпечне миття перед приготуванням

Перед миттям обовʼязково вимийте руки, а овочі промивайте під чистою проточною водою. Тверді продукти, наприклад огірки чи дині, можна обережно потерти чистою щіткою. Після цього овочі варто висушити чистим рушником, особливо якщо їх їстимуть сирими.

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Мило, відбілювачі, засоби для миття посуду та побутові дезінфектанти для овочів не використовуйте: вони не призначені для їжі й можуть залишитися на її поверхні. Пошкоджені або підгнилі ділянки зріжте перед приготуванням, а руки, дошку та ніж вимийте після контакту з продуктами.

Базове правило просте: для довшого зберігання овочі зазвичай залишають немитими, а миють безпосередньо перед їжею. Винятки не скасовують потреби в чистоті — вони вимагають уважно висушити продукти й не допустити контакту з брудними поверхнями.

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