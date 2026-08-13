"Це дуже важко": командир "К-2" оцінив Драпатого і Сирського та розповів, з чим не погоджується

Кирило Верес про зміну головкома / © ТСН.ua

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Командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», полковник ЗСУ та Герой України Кирило Верес прокоментував зміну керівництва у Збройних силах України. За його словами, із підвищенням рівня командування зростає і складність ухвалення рішень.

Про це Кирило Верес розповів Українській правді.

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Командир «К-2» про Драпатого та Сирського

За словами Кирила Вереса, перед новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим постануть виклики, з якими він не стикався під час керування Сухопутними військами.

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Верес заявив, що не має претензій до Олександра Сирського, оскільки за час своєї роботи не отримував розпоряджень, які вважав би неприйнятними. З Сирським Верес мав налагоджений контакт, і міг подзвонити за потреби.

«Я можу коментувати тільки ставлення його до нашого підрозділу і до мене як до командира підрозділу. Коли я був командиром піхотного механізованого батальйону, до мене було нормальне, лояльне ставлення, не отримував таких наказів, з якими я зараз не згоден».

Він додав, що аналогічна ситуація залишалася й після того, як він очолив бригаду.

Водночас Верес наголосив, що має велику повагу до Михайла Драпатого і також може подзвонити йому в будь-який час, якщо це буде потрібно.

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Військовий зізнався, що в роботі можуть виникати розбіжності, однак ключовою залишається дисципліна.

Оцінювати різницю між генералами Верес поки не береться.

«Олександра Станіславовича я знаю як командувача Сухопутних військ і як головнокомандувача Збройних сил України. Михайло Васильович був командувачем Сухопутних військ. Я знаю цих людей на різних посадах».

На його думку, перед новопризначеним головкомом стоятимуть інші завдання, адже «чим вища посада, тим більше проблем і відповідальності».

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Командир також звернув увагу на те, як цивільні часто помилково оцінюють роботу вищого військового керівництва, і не розуміють реального вантажу кожного рішення:

«Вони не були ніколи в цій шкурі. Я колись казав в одному інтерв’ю, не в образу до цих двох категорій людей: у нас кожен плиточник — головнокомандувач, а кожен таксист — президент: „Я б лучше зробив!“. Ти був у цій шкурі, ти знаєш, як краще? Я колись думав: дайте мені бригаду і все. Це дуже важко, коли в тебе тисяча людей. А коли в тебе сотні тисяч, це ще важче. Я ухвалював непопулярні рішення, будучи на смузі фронту 11 кілометрів і маючи тисячу людей, посилав відділення у бій».

Верес підсумував, що у масштабах усієї країни головнокомандувачу доводиться відповідати за 1200 кілометрів лінії фронту, визначаючи, хто саме йде в бій, тому, за його словами, «все це дуже важко».

Перші кадрові рішення Михайла Драпатого

Нагадаємо, головнокомандувач Михайло Драпатий зняв з посади очільника штабу Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича. Як повідомило джерело в Генеральному штабі, рішення ухвалили через незадоволення його роботою та гальмуванням необхідних рішень.

Грузевича вивели до батальйону резерву, де перебувають військові до отримання нового призначення. Про відсторонення Грузевича також заявила політикиня Мар’яна Безугла.

Вона назвала його одним із найближчих генералів до Сирського, ідеологом «бусифікації» та противником запровадження камер спостереження в ТЦК та СП, зауваживши, що раніше його неодноразово «покривало» керівництво.

Бригадного генерала Сергія Собка призначили заступником головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого.

Сергій Собко — Герой України, звання якому присвоїли 2015 року за мужність у боях на сході, зокрема, біля Савур-Могили та Дебальцевого. Він має якісну освіту, зокрема, пройшов навчання у США та міжнародних коледжах.

У 2017–2019 роках очолював 128-му гірсько-штурмову бригаду, а після початку повномасштабного вторгнення обіймав посаду начальника штабу Сил ТрО ЗСУ, де брав участь в організації оборони Києва, після чого залишив ТрО на початку 2024 року.

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