Драпатий відсторонив «людину Сирського» в Медичних силах ЗСУ: що заявила Безугла

Анатолій Казмірчук / © Укрінформ

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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нібито відсторонив від виконання обов’язків командувача Медичних сил Збройних сил України генерал-майора Анатолія Казмірчука.

Про це заявила народна депутатка Мар’яна Безугла. Офіційного повідомлення військового керівництва про відповідне кадрове рішення наразі не наводилося.

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Безугла назвала Казмірчука «людиною Сирського в медицині» та пов’язала його з організацією роботи військово-лікарських комісій.

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«Драпатий відсторонив людину Сирського в медицині — командувача Медичних сил генерала Казмірчука, ідеолога роботи ВЛК, автора наказів щодо “всіх придатних”. Казмірчук стояв на вершині корупції, створював низькоякісні додаткові госпіталі для посад у тилу, звільнив майже пів сотні генералів-“інвалідів” через ВЛК. Ставив медицину у військах унизу серед пріоритетів», — заявила вона.

Доказів на підтвердження цих звинувачень депутатка у своєму дописі не навела. Сам Казмірчук публічно на заяву Безуглої не відповідав.

Офіційного підтвердження відсторонення Казмірчука нараді немає.

Кадрові зміни у військовому керівництві

Раніше повідомлялося, що Михайло Драпатий зняв із посади начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича. За інформацією ЗМІ, керівництво було незадоволене роботою Грузевича та затримкою необхідних рішень.

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Після звільнення з посади генерала вивели до батальйону резерву, де військовослужбовці зазвичай перебувають до отримання нового призначення.

Безугла також називала Грузевича одним із найближчих до Олександра Сирського генералів та звинувачувала його в організації так званої «бусифікації», протидії встановленню камер у ТЦК та СП і причетності до системи поборів. Підтверджень цим твердженням вона не надала.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни у вищому військовому керівництві.

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