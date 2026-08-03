"Ухилянти" не мають комфортно почувати себе у суспільстві: в ОП запропонували ускладнити їм життя

Михайло Подоляк / © Getty Images

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Блокування банківських рахунків людей, які ухиляються від мобілізації, має позбавити їх можливості комфортно користуватися перевагами життя в суспільстві.

Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтервʼю ведучій Наталії Влащенко.

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Пояснюючи свою позицію, радник керівника ОП порівняв ухилянта зі злочинцем, якого позбавляють волі за скоєне правопорушення.

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«Слово “ухилянт” дуже цікаве, але насправді це правопорушення. Це порушення конкретних законів», — зазначив він.

Під час розмови ведуча запитала, чи змусить арешт банківського рахунку людину змінити поведінку або стати на військовий облік. Подоляк визнав, що автоматично цього не станеться, однак пояснив такий захід як обмеження можливостей порушника.

«Якщо “ухилянту” в Україні заблокувати рахунки, то тоді він залишиться без можливості комфортно себе почувати в суспільстві. Так само як злодія, якого ловлять за правопорушення, саджають і він не може отримувати задоволення від проживання в суспільстві», – заявив радник ОП.

Які обмеження для ухилянтів розглядають в Україні

В Україні підготували законопроєкти, які передбачають додаткові обмеження для громадян, що ухиляються від мобілізації. Серед можливих заходів — арешт банківських рахунків, обмеження у користуванні водійськими правами та в отриманні окремих адміністративних послуг.

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Про це повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова. Водночас вона уточнила, що відповідні документи ще не внесли на розгляд Верховної Ради.

«Мова йде про обмеження в наданні адміністративних послуг, використанні водійських прав, арешти рахунків і так далі», — сказала Решетилова.

Адвокат Сергій Старенький пояснив, що до адміністративних належать, зокрема, послуги ЦНАПів, реєстрація місця проживання, шлюбу та прав на майно, отримання довідок, оформлення закордонного паспорта, а також видача або обмін водійського посвідчення.

За його словами, банківські послуги не належать до адміністративних. Однак банк може вимагати чинні документи для перевірки особи, а за відсутності дійсного паспорта — відмовити в обслуговуванні.

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Окреме блокування рахунків, зазначив адвокат, стане можливим лише у разі ухвалення спеціального закону, який прямо передбачатиме такий механізм.

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