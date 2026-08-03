Дунай катастрофічно міліє: рівень води впав до історичного мінімуму

Спека обмілила Дунай / © соцмережі

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Через аномально низький рівень води на Дунаї та Саві в Сербії суттєво ускладнилося судноплавство, а показники вже перевищили історичний максимум 1909 року. Ситуація загрожує вантажним перевезенням і вимагає економії ресурсів від громадян.

Про це повідомляє RTV.

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Шалене обміління Дунаю — що відомо

Як зазначив експерт Здравкович, критичними точками на руслі Дунаю через Сербію є Богуєво, Бездан, Апатін, Новий Сад, Прахово та ділянки нижче Джердапа. Крім того, через міління проблеми спостерігаються на Саві в пунктах Шабац, Мрдженовац та Камічак.

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«Ми вже перевищили історичний максимум 1909 року і маємо деякі прогнози, що рівень води в Дунаї продовжуватиме падати, що значно ускладнить судноплавство. З неофіційних джерел ми дізналися, що Югославське річкове пароплавство призупинило судноплавство, що дуже відповідально з міркувань безпеки», — зазначив фахівець.

Повідомляється, що у той час як судна у водах Белграда поки що продовжують плавати завдяки достатній глибині, рух далі є ризикованим. Нещодавнє сідання пасажирського судна на мілину вже призвело до тимчасового призупинення пасажирських перевезень.

Спека обмілила Дунай / © соцмережі

Вплив на економіку та вантажоперевезення

Через низький рівень води місткість барж скоротилася втричі — замість звичних 1600 тонн вони перевозять лише від 400 до 500 тонн.

«Вантажопідйомність баржі зараз становить одну третину, від 400 до 500 тонн… Рівень води — це мінлива категорія, але він має тенденцію до зниження. Якщо баржа долала брід на 2,2 метра, то зараз він зменшився до 1,2 м. Якщо рівень води продовжуватиме падати, баржа не зможе перевозити на цих маршрутах і в тих водних секторах навіть з третиною своєї транспортної потужності», — пояснив Здравкович.

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Спека обмілила Дунай. / © соцмережі

За словами експерта, це призводить до зменшення обсягів перевезень, зростання цін за одиницю товару та необхідності переорієнтовуватися на дорожчі альтернативні види транспорту — автомобільний та залізничний.

Попри те, що сусідні країни вже запроваджують обмежувальні заходи, у Сербії наразі немає причин для паніки. Завдяки запасам палива та питної води ситуація залишається контрольованою, проте громадян закликають до раціонального споживання ресурсів.

«Ми можемо бути спокійними, не створювати паніки, але ми, як громадяни, можемо бути відповідальними, зменшувати споживання електроенергії, відключати деяких споживачів, які насправді не є необхідними, і не витрачати питну воду даремно», — резюмував Здравкович.

Нагадаємо, на півночі Болгарії після того, як рівень води в річці Дунай опустився до історично низьких позначок, у руслі річки виявили рештки давнього мамонта.

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