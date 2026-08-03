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На це звернув увагу політолог Віктор Таран, коментуючи на власній сторінці у Facebook виступ голови ОП перед слухачами Школи стратегічного архітектора KMBS.

За словами експерта, ключова ідея лекції Буданова полягає у докорінній зміні погляду на міжнародну політику. Якщо раніше держави здебільшого розглядалися як гравці, що діють у вже створеній системі координат, то очільник Офісу Президента пропонує мислити категоріями країн, які самі формують правила глобальної гри.

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«Буданов пропонує зсунути цю рамку ще на крок далі: є ті, хто формує правила, і є ті, хто змушений за цими правилами грати», - наголосив політолог.

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На думку Тарана, сьогодні Україна претендує на роль самостійного регіонального гравця, адже була й залишається одним із головних опорних просторів Європи. Водночас експерт зауважив, що сучасний світ не залишає місця для пасивності.

«Якщо ти сам не створюєш вплив, то досить швидко стаєш територією чужого впливу. Якщо не вибудовуєш власну суб'єктність, хтось інший радо запропонує тобі свою», - застеріг політолог.

Підсумовуючи, Віктор Таран наголосив, що головний посил лекції Буданова - це не спроба передбачити рішення великих держав чи попросити місце за їхнім столом, а прагнення України увійти до кола тих, хто визначає майбутню світову архітектуру.

Такий підхід, на його думку, повністю відповідає досвіду держави, яка вже тринадцятий рік протистоїть агресії та неодноразово доводила здатність змінювати нав'язані їй правила.

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До слова, раніше Кирило Буданов наголошував на тому, без нової індустріалізації Україна може втратити власну суб’єктність.

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