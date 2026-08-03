Пенсія у 60 років доступна не всім: хто може залишитися без виплат

Хто з українців не зможе вийти на пенсію у 60 років

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В Україні продовжують підвищуватися вимоги до тривалості страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років.

Загальні умови та суворі норми призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Пенсія у 60 років: скільки стажу потрібно 2026 року

Законодавством чітко розмежовано вимоги щодо наявності страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років. Набутий стаж оцінюється суворо на дату досягнення особою відповідного віку.

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Хто не зможе піти на пенсію у 60 років:

2026 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років офіційного страхового стажу. Якщо людина, якій виповнюється 60 років 2026 року, має хоча б на кілька місяців менше (наприклад, 31 чи 32 роки), вийти на пенсію у 60 років вона не зможе.

Коли можна вийти на пенсію, якщо бракує стажу

Якщо громадянин досяг 60-річчя 2026 року, але не накопичив обов’язкових 33 роки стажу, у нього є кілька шляхів:

Вихід на пенсію у 63 роки: якщо у 60 років необхідного стажу немає, людина зможе претендувати на пенсію лише 2029 року (після досягнення 63 років ), якщо на той момент матиме не менше 25 років страхового стажу.

Вихід на пенсію у 65 років: мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років — 15 років. Якщо немає і цього мінімуму, пенсія за віком не призначається.

У Пенсійному фонді також пояснили: якщо чоловіку виповнюється 60 років 01.02.2026. Його стаж на цю дату становить 32 роки і 6 місяців (за необхідні 33 роки). Вийти на пенсію одразу він не може. Проте, якщо чоловік продовжить працювати й офіційно набуде ще 6 місяців стажу, він зможе звернутися за призначенням пенсії одразу після досягнення 33 років стажу. Виплата призначатиметься від дня подання відповідної заяви.

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