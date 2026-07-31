Пенсія по інвалідності для першої групи: яку мінімалку отримують цивільні та військові

Яку пенсію отримують люди із 1 групою інвалідності

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Пенсія по інвалідності I групи у 2026 році призначається Пенсійним фондом України у розмірі 100% від пенсії за віком.

Для її оформлення потрібні страховий стаж від 1 до 15 років (залежно від віку) та звернення не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності

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Кому призначається пенсія по першій групі інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається у таких випадках:

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в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу;

незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи;

на весь строк встановлення інвалідності.

Встановити інвалідність можуть лише експертні команди, які формуються у закладах охорони здоров’я.

Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років:

Для першої групи інвалідності необхідно від 1 до 10 років страхового стажу, залежно від віку, у якому особі встановлено інвалідність:

до 25 років — 1 рік страхового стажу;

26-28 років — 2 роки страхового стажу;

29-31 рік — 3 роки страхового стажу;

32-34 роки — 4 роки страхового стажу;

35-37 років — 5 років страхового стажу;

38-40 років — 6 років страхового стажу;

41-43 роки —7 років страхового стажу;

44-48 років — 8 років страхового стажу;

49-53 роки — 9 років страхового стажу;

54-59 років — 10 років страхового стажу.

Після досягнення пенсійного віку 60+ необхідно 15 років страхового стажу.

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Також якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії, інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, пенсія призначається незалежно від тривалості набутого страхового стажу.

Цивільні пенсії внаслідок загального захворювання

За загальним законодавством про пенсійне страхування, особам з I групою інвалідності призначається 100% пенсії за віком, обчисленої відповідно до наявного стажу та заробітної плати.

При обчисленні пенсії по інвалідності до страхового стажу додатково зараховується весь період від дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку (60 років).

Мінімальна гарантована виплата для непрацюючих осіб з інвалідністю I групи: не може бути меншою за 3 725 грн

Для дорослих осіб з інвалідністю з дитинства I групи державна підтримка складається з основної соціальної допомоги та обов’язкової надбавки на догляд:

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I група (підгрупа А — потребують постійного стороннього догляду): загальний розмір допомоги з надбавкою становить 9 018 (а за окремими соціальними програмами підтримки — до 16 000 грн ).

I група (підгрупа Б): загальний розмір виплати може становити 4 722 грн.

Який розмір пенсії у військових із I групою інвалідності

Для військових, які дістали поранення, контузію чи захворювання під час виконання службових обов’язків або захисту Батьківщини, передбачені суттєво вищі виплати:

Інвалідність внаслідок війни (I група): пенсія призначається у розмірі 100% сум грошового забезпечення . При цьому гарантований мінімум (із урахуванням усіх надбавок) становить не менше 18 885 грн (650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Інвалідність, пов’язана з проходженням служби (не внаслідок бойових дій): розраховується у розмірі 70% сум грошового забезпечення.

Пенсії для потерпілих через трагедію на ЧАЕС та ліквідаторів наслідки аварії

Також окремі мінімуми встановлені для «чорнобильців», пише ПФУ.

Їм виплати призначають враховуючи такі умови:

із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Мінімальна пенсія для «чорнобильців» із І групою інвалідності, які отримали інвалідність через трагедію на ЧАЕС — 11 048,25 грн, для ліквідаторів — понад 23 153 грн.

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