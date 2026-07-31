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ТСН у соціальних мережах

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Державний банк змінив правила для українців — що треба знати

Тепер клієнтам стала доступна можливість отримання кредитних готівкових коштів без комісій.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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"Ощадбанк"

"Ощадбанк" / © УНІАН

Державний банк «Ощадбанк» оновив правила за послугою надання кредитів у готівці, зокрема на відновлення, придбання авто з підтвердженням цільового використання коштів та на енергонезалежність.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Ощадбанку».

Тепер оформлення кредитування готівкою в усіх банківських відділеннях відбуватиметься без стягнення додаткової комісії за оформлення кредиту.

Згідно з внесеними змінами щодо кредитування готівкою у банку, тепер передбачені такі умови:

  • скасовано комісію у 1,99% за надання кредиту

  • ставка 36% річних поширюватиметься на кредити від 100 000 грн

Раніше «Ощадбанк» пояснив, для яких карток не діятиме автоматичне подовження терміну дії до кінця 2026 року. Йдеться про картки, термін дії яких завершився або завершується починаючи від лютого 2022 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
214
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