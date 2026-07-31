У Києві і низці міст від самого ранку оголосили тривогу: що і куди летить (мапа)

© Associated Press

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Сьогодні, 31 липня, у Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога.

Сирена лунає також у низці областей.

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Що у небі зараз

Реактивний БпЛА на Житомирщині змінив напрямок та рухається на Київ

Реактивний БпЛА наближається до Києва

Реактивний БпЛА на Київ через Київське водосховище

Реактивний БпЛА на сході Миколаївщини курс північно-західний

Раніше повідомлялося, що Росія, ймовірно, вперше цього року застосувала проти України північнокорейську балістичну ракету. Нею могли вдарити по селу Радушне поблизу Кривого Рогу, де загинули люди.

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