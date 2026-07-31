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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1395
Час на прочитання
1 хв

У Києві і низці міст від самого ранку оголосили тривогу: що і куди летить (мапа)

Росіяни випустили ударні безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Києві і низці міст від самого ранку оголосили тривогу: що і куди летить (мапа)

© Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 31 липня, у Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога.

Сирена лунає також у низці областей.

Що у небі зараз

  • Реактивний БпЛА на Житомирщині змінив напрямок та рухається на Київ

  • Реактивний БпЛА наближається до Києва

  • Реактивний БпЛА на Київ через Київське водосховище

  • Реактивний БпЛА на сході Миколаївщини курс північно-західний

Раніше повідомлялося, що Росія, ймовірно, вперше цього року застосувала проти України північнокорейську балістичну ракету. Нею могли вдарити по селу Радушне поблизу Кривого Рогу, де загинули люди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1395
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