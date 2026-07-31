Росія вдарила по Україні новою партією ракет із КНДР — Reuters

Ракета КНДР / © Associated Press

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Північнокорейську балістичну ракету, ймовірно, застосували під час удару по селу Радушне біля Кривого Рогу, де загинула родина. Востаннє використання таких ракет в Україні фіксували майже рік тому.

Росія застосувала північнокорейську балістичну ракету під час смертельного удару по селу Радушне поблизу Кривого Рогу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Reuters.

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За словами глави держави, попередні дані свідчать, що ракета, яка зруйнувала приватний будинок, була вироблена у КНДР. Внаслідок атаки загинули п’ятеро членів однієї родини — батьки та троє їхніх дітей.

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Двоє джерел Reuters також повідомили, що для удару, найімовірніше, використали північнокорейську ракету. Остаточні висновки мають зробити після дослідження уламків, знайдених на місці влучання.

За даними військового джерела агентства, українські радари зафіксували дві траєкторії, характерні для північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 або KN-24, які рухалися у напрямку Кривого Рогу. Такі траєкторії можуть свідчити про запуск чотирьох ракет.

Україна востаннє фіксувала застосування Росією північнокорейських ракет у серпні 2025 року. Їхнє повторне використання може означати, що Москва отримала від Пхеньяна нову партію озброєння.

Військове джерело зазначило, що ракети KN-23 і KN-24 мають потужнішу бойову частину та більшу дальність, ніж російські балістичні ракети комплексу “Іскандер”, однак є менш точними. Росія почала застосовувати північнокорейські ракети проти України наприкінці 2023 року.

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Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Тегеран і Пхеньян фактично стали учасниками війни, постачаючи Росії безпілотники, ракети та боєприпаси.

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