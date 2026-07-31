Меланія Трамп допомогла повернути до України ще п’ятьох дітей

Меланія Трамп / © Associated Press

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Білий дім повідомив, що перша леді США Меланія Трамп сприяла поверненню до України ще п’ятьох дітей, яких розлучила війна. Це вже п’ята така гуманітарна місія за її участі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

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У Білому домі зазначили, що Меланія Трамп і надалі працює разом із представниками України та росії задля безпечного повернення дітей до їхніх родин і громад.

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За даними американської адміністрації, цього разу вдалося возз’єднати з близькими п’ятьох дітей. Перша леді США наголосила, що захист дітей має залишатися пріоритетом незалежно від політичних суперечностей між державами.

Це вже п’ята операція з повернення та возз’єднання дітей, проведена за сприяння Меланії Трамп у межах її гуманітарної ініціативи.

У серпні минулого року Білий дім повідомив, що пані Трамп написала Путіну листа з проханням припинити війну заради дітей, які постраждали з моменту початку вторгнення в лютому 2022 року.

Потім, у жовтні, перша леді розповіла, що спілкувалася з Путіним і переконала його возз’єднати вісьмох українських дітей з їхніми сім’ями. У наступні місяці було звільнено ще кілька дітей.

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У виданні зазначають, що Меланія Трамп змусила свого чоловіка, Дональда Трампа, зайняти жорсткішу позицію щодо Москви.

Президент США згадував, як його дружина закликала його не сприймати слова Путіна про мир серйозно, поки Росія продовжує щонічні бомбардування українських міст.

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