Іран пригрозив убивством Меланії Трамп: що відомо про скандальний заклик

Дональд та Меланія Трамп / © Associated Press

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Перша леді США Меланія Трамп та її син Баррон стали об’єктами погроз у матеріалі, який опублікувало пов’язане з іранським режимом видання Tasnim.

Про це повідомляє RadarOnline.

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Матеріал вийшов під заголовком «Де вбити Меланію». У ньому навели інформацію про роботу служби безпеки першої леді, а також показали супутникові знімки її кортежу.

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Автори відео назвали «найбільшою слабкістю» Меланії Трамп її інтерес до моди. Вони також стверджували, що команда її охорони діє окремо від служби безпеки президента США.

У матеріалі йшлося про нібито особливий інтерес першої леді до універмагів у районах Манхеттена. Автори назвали ці місця потенційно придатними для проведення операцій.

У відео аналізували роботу охорони

Автори ролика розповіли про заходи безпеки, які застосовують перед прибуттям Меланії Трамп. Зокрема, йшлося про перевірку місць, де можуть закласти вибухівку, та герметизацію каналізаційних люків.

Також у відео зазначалося, що охорона визначає найкоротші маршрути до найближчих лікарень із травматологічними центрами на випадок надзвичайної ситуації.

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Автори матеріалу стверджували, що робота або знайомство з персоналом таких лікарень можуть допомогти отримати інформацію про місцеперебування першої леді.

У ролику також ішлося про можливість застосування нервово-паралітичної речовини для забруднення одягу в дорогих магазинах, де купує речі Меланія Трамп.

Крім того, автори назвали трьох людей, пов’язаних із командою стилістів і гардеробників першої леді, та припустили, що їх можуть намагатися підкупити.

Наприкінці відео пролунала погроза на адресу 20-річного сина президента США.

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«Це лише початок. Барроне Трамп, чекай на нас», — заявили автори ролика.

У Тегерані з’явилися білборди з погрозами

У середині липня на площі Енгелаб у Тегерані з’явився білборд із зображенням Дональда Трампа у відкритій труні.

Згодом у центрі іранської столиці розмістили ще один плакат. На ньому президента США зобразили разом із Меланією Трамп та його п’ятьма дітьми біля трун, накритих американськими прапорами. На тлі був показаний Білий дім у вогні та напис перською мовою «Кров за кров».

На третьому білборді зобразили руки, які душать Дональда Трампа, та розмістили напис «Помста неминуча».

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на їхнє судно в Каспійському морі. Дипломатичне відомство заявило, що це нібито було торговельне судно, і налякало «розширенням вогню війни». У Тегерані назвали інцидент «актом агресії».

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