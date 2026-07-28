Українці у Польщі / © ТСН

Реклама

Українці у Польщі, які отримали PESEL UKR лише на підставі заяви без пред’явлення дійсного паспорта, повинні надати документ до гміни до 31 серпня 2026 року. В іншому випадку можна втратити тимчасовий захист.

Про це повідомляє In Poland.

Реклама

Насамперед це потрібно зробити для українців віком до 18 років, які підтверджували свою особу на основі фотографій, прикріплених до паспортів їхніх батьків або опікунів.

Реклама

Окрім того, в Управлінні у справах іноземців нагадали, якщо після отримання PESEL UKR громадяни України отримали новий паспорт, то дані в реєстрі також потрібно оновити.

Оновлення PESEL безкоштовне. Після внесення даних номер не змінюється, оновлюються лише особові дані.

Якщо вчасно не актуалізувати дані, то буде втрачено статус UKR та тимчасовий захист у Польщі. Це, своєю чергою, призведе до того, що без дійсного номера PESEL UKR українці не зможуть отримати посвідку на проживання CUKR.

Українці у Польщі — останні новини

Нагадаємо, для частини громадян у Польщі діятимуть нові правила щодо отримання тимчасового захисту. Вони стосуються чоловіків призовного віку, які ще жодного разу не оформлювали тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС. Після в’їзду до Польщі вони більше не зможуть вперше скористатися цією процедурою.

Реклама

Також від 1 січня 2027 року в Польщі почнуть діяти нові правила медичного оцінювання для осіб, які претендують на пенсії по інвалідності та інші виплати від Установи соціального страхування (ZUS).

Новини партнерів