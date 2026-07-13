Нові правила ЄС для українців: хто не зможе отримати тимчасовий захист

Тимчасовий захист хочуть змінити / © ТСН

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Європейська комісія готує найбільші з 2022 року зміни до директиви про тимчасовий захист біженців з України. Оновлені правила можуть зобов’язати українців надавати довідку про звільнення від військової мобілізації для в’їзду та оформлення захисту в країнах ЄС.

Про це пише Rzeczpospolita.

ЄС готує нові правила для українських біженців

Для в’їзду до країн ЄС та отримання статусу захисту громадянам України — як чоловікам, так і жінкам — знадобиться спеціальна довідка від української влади про те, що вони не підлягають мобілізації.

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Запит на такі обмеження на початку червня подала сама Україна. За словами аналітика «Осередку східних досліджень» Кшиштофа Нечипора, ця частина стратегії Києва спрямована на досягнення показників призову без прямого репутаційного удару всередині країни.

«Так, ці два рішення можуть сприйматися як взаємовиключні, але це навмисна стратегія президента Зеленського, який два-три роки намагається перекласти відповідальність за низький рівень військового обов’язку в Україні на Захід», — заявляє польський експерт.

Ухвалення нової директиви Єврокомісії очікується в липні, проте чинності вона набуде лише з березня 2027 року, коли завершиться поточний термін дії тимчасового захисту.

Нововведення не торкнуться тих, хто вже має статус, а поширюватимуться лише на нових заявників.

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У Польщі публічно підтримують такі нововведення. Для самої Польщі зміни в європейській директиві мало що змінять, адже країна вже відмовилася від спеціального закону щодо українців.

За даними Євростату, тимчасовим захистом у ЄС користуються 4,3 млн українців. Найбільша кількість українських біженців припадає на Німеччину — 1,2 млн та Польщу — 960 тисяч людей.

У Польщі станом на 15 червня зареєстровано понад 218 тисяч українських чоловіків віком 18–65 років зі статусом UKR.

Тимчасовий захист українців: останні новини

Нагадаємо, українським біженцям за кордоном необхідно заздалегідь подбати про зміну свого статусу на постійний, якщо вони після закінчення війни хочуть залишитися жити за кордоном.

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Як зазначила юристка з міграційного права Єлизавета Мазур, статус тимчасового захисту не є міграційним, а слугує інструментом порятунку. Для стабільної легалізації українцям потрібно «заземлитися»: мати постійну адресу реєстрації, офіційне працевлаштування або статус студента європейського вишу.

Водночас деякі країни — зокрема Португалія, Німеччина та Іспанія — дозволяють зараховувати час перебування під тимчасовим захистом до стажу для отримання ПМП чи громадянства.

Щоб претендувати на паспорт цих держав, біженцям необхідно прожити там щонайменше 5 років та скласти натуралізаційний тест, який включає іспит з історії, конституції та знання мови на рівні B1–B2.

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