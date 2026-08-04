Нікола Пельтц у мінісукні відпочиває з чоловіком Брукліном Бекхемом на півдні Франції

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

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31-річна модель і акторка Нікола Пельтц разом зі своїм чоловіком — 27-річним Брукліном Бекхемом— вирушила до Франції на відпочинок. Як проходить відпочинок, дівчина показала у своєму Instagram.

На фото вона позувала у білій мінісукні, мюлях нюдового кольору та сонцезахисних окулярах, а також у мереживних шортах і сорочці. Судячи з її щасливої посмішки, французькі канікули біля моря проходять чудово.

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Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

На одному зі знімків Нікола позувала зі своїм батьком — 84-річним американським промисловцем і мільярдером Нельсоном Пельтцем. Швидше за все, вона та її чоловік відпочивають у компанії родини Пельтців.

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Нагадаємо, Бруклін не спілкується зі своєю родиною. Він публічно заявив про відчуження та розрив стосунків зі своїми батьками, Девідом і Вікторією Бекхем. Цей тривалий конфлікт супроводжується взаємними блокуваннями в соцмережах і різкими публічними заявами.

Нікола Пельтц із батьком / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін звинуватив батьків у тому, що вони ставили на перше місце створення ідеального публічного іміджу сім’ї на шкоду його особистим інтересам і душевному спокою. До того ж напруженість між його дружиною Ніколою Пельтц і Вікторією Бекхем триває ще з часів підготовки до весілля пари у 2022 році.

Нагадаємо, що раніше Нікола Пельтц разом із чоловіком Брукліном Бекхемом відвідала весілля свого брата.

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