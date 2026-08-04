Анафілаксія після укусу бджоли чи оси: коли зволікання може призвести до трагедії

Бджола / © Associated Press

Реклама

Перша допомога після ужалення бджоли або оси починається з обережного зішкрібання жала краєм нігтя або пластикової картки. Не намагайтеся витягнути його, стискаючи пальцями чи пінцетом, адже так можна втиснути в шкіру більше отрути. Промийте місце водою з милом і прикладіть холодний компрес або пакет із льодом, загорнутий у тканину, на 15 хвилин. Не кладіть лід безпосередньо на шкіру.

Коли після укусу треба негайно телефонувати 103

Негайно викликайте 103, якщо після ужалення важко дихати, з’явилися біль у животі, блювання, людина знепритомніла або стан швидко погіршується. Це можуть бути прояви анафілаксії — тяжкої алергічної реакції.

Реклама

Якщо людині раніше призначили адреналіновий автоінжектор, застосуйте його відповідно до її персонального плану дій, а тоді викликайте швидку. Не чекайте, що небезпечні симптоми минуть самі.

Реклама

Що не варто робити

Не шкребіть місце укусу й не намагайтеся видавити жало. Не наносьте на шкіру випадкові речовини та не покладайтеся на домашні рецепти замість спостереження за станом.

Звичайні місцеві прояви — біль, почервоніння, свербіж і набряк навколо місця укусу. Якщо набряк посилюється більш як через 48 годин, це може свідчити про інфекцію, тому зверніться до лікаря.

Кому потрібно бути особливо обережним

По медичну допомогу варто звернутися одразу, якщо ужалення сталося в роті, на шиї чи обличчі, на повіці або в оці. Особливо небезпечними можуть бути множинні укуси: п’ять і більше в дитини або десять і більше в дорослого.

Не намагайтеся самостійно визначити, чи є алергія. Орієнтуйтеся на симптоми та швидкість їхнього розвитку.

Реклама

Новини партнерів