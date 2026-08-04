Один із найнебезпечніших вулканів світу раптово прокинувся: людей терміново евакуюють

Вулкан Фуего в Гватемалі / © Getty Images

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У Гватемалі почалося виверження вулкана Фуего, який вважають одним із найактивніших і наймінливіших вулканів світу. Влада оголосила по всій країні помаранчевий рівень небезпеки та розпочала евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

Про це повідомляє агентство Mirror.

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Вулкан почав вивергатися вранці в понеділок, а до вечора його активність посилилася. Із кратера виривалися потоки розпеченої лави, а в небо піднімалися великі стовпи попелу та диму.

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«У зв’язку з виверженням вулкана Фуего по всій країні оголошено помаранчевий рівень небезпеки», — повідомило гватемальське агентство з надзвичайних ситуацій Conred.

За даними Національного інституту сейсмології, вулканології, метеорології та гідрології, виверження стає дедалі потужнішим.

«Інтенсивність виверження зростає. Над кратером утворився лавовий фонтан заввишки від 200 до 300 метрів, який розкидає розпечений матеріал у різні боки вулкана», — йдеться в повідомленні інституту.

Як запобіжний захід влада розпочала евакуацію жителів селища Ель-Порвенір та села Лас-Лахітас, розташованих поблизу підніжжя вулкана в муніципалітеті Сан-Хуан-Алотенанго департаменту Сакатепекес.

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Фахівці продовжують стежити за активністю вулкана та попереджають про подальше посилення виверження.

Нагадаємо, у Чилі мати двох дітей загинула під час сходження на вулкан Льяйма у день свого 42-річчя. Перед трагедією жінка написала в соцмережах, що відчуває тривогу перед підйомом.

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