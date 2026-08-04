Діти, які рано починають користуватися соцмережами, відстають у навчанні: що показало дослідження

Діти (ілюстративне фото) / © Pexels

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Учні, які почали користуватися соціальними мережами ще в молодших класах, у старшій школі мали нижчі результати з математики та рідної мови. Різниця в оцінках відповідала приблизно шести місяцям пропущеного навчання.

Про це свідчить дослідження італійських науковців, опубліковане в журналі Nature Human Behaviour.

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Фахівці проаналізували дані 5227 учнів із 28 шкіл на півночі Італії. На момент дослідження підлітки навчалися у 10–11 класах.

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Учасників розділили на дві групи: тих, хто зареєструвався у соцмережах із 14 років, тобто приблизно з дев’ятого класу, і тих, хто почав користуватися ними раніше. Після цього дослідники порівняли їхні результати стандартизованих тестів з італійської мови, математики та англійської.

Учні, які зареєструвалися в соцмережах ще у шостому класі, показали гірші результати з італійської мови та математики, ніж ті, хто почав користуватися платформами у дев’ятому класі або пізніше.

Різниця стала помітною вже у восьмому класі, а найбільш вираженою була в десятому. У математиці відставання учнів, які долучилися до соцмереж у сьомому класі, також відповідало приблизно шести місяцям навчання.

Водночас істотної різниці в результатах тестів з англійської мови науковці не виявили.

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Найсильніший зв’язок між раннім користуванням соцмережами та нижчими оцінками спостерігали серед учнів, які проводили на платформах більше часу та не мали батьківського контролю на своїх пристроях.

Дослідники зазначають, що отримані результати вказують на можливі негативні наслідки раннього користування соціальними мережами не лише для психічного здоров’я дітей, а й для їхньої успішності в навчанні.

Раніше повідомлялось, що у Сполучених Штатах родини чотирьох померлих дітей подали позов проти технологічних компаній Meta, TikTok, Snap і Google. Позивачі стверджують, що платформи навмисно створювали механізми, здатні викликати залежність і негативно впливати на психічний стан неповнолітніх.

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