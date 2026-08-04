Пенсіонери можуть заощадити тисячі гривень: які пільги діють у серпні 2026 (повний перелік)

Пенсіонери / © ТСН

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В Україні передбачені певні пільги для пенсіонерів, але через відсутність знань не усі користуються ними.

Які пільги пенсіонерам будуть доступні у серпні 2026 року — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Вікові надбавки після 70 років

Відповідно до закону України, літні люди віком 70+ мають право на вікові надбавки до пенсії. Іншими словами, їх називають пільгами пенсіонерам по старості. Доплата до пенсії за віком становить:

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після 70 років — 300 гривень на місяць,

після 75 років — 456 гривень,

після 80 років — 570 гривень.

Але для отримання цієї виплати повинна діяти одна умова : розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Доплати призначаються автоматично.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Згідно з постановою уряду №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті. Єдина умова — наявність пенсійного посвідчення.

Пільга поширюється на такі види транспорту:

трамваї;

тролейбуси;

міські автобуси;

приміські електрички.

У тих містах, де працюють електронні системи обліку поїздок, додатково може знадобитися транспортна картка чи електронний квиток.

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Однак не всі види транспорту передбачають безкоштовний проїзд для пенсіонерів. У серпні 2026 року безоплатний проїзд не поширюється на:

міжміські автобуси;

поїзди далекого сполучення;

метро (якщо пасажир не має спеціальної пільгової картки).

100% знижка на комуналку

Також в Україні для окремих категорій пенсіонерів діють пільги на електроенергію та пільги на газ. Це:

знижка 75% — для учасників бойових дій (УБД) та членів їхніх родин;

знижка 100% — для окремих категорій ветеранів війни з інвалідністю;

знижка 50% — для членів сімей загиблих ветеранів.

Більшість пенсіонерів може оформити житлову субсидію, яка допомагає оплачувати комунальні послуги. Її розмір визначають індивідуально — залежно від доходів і складу сім’ї.

Окремі пільги також передбачені для пенсіонерів, які щонайменше три роки працювали в освіті, медицині, культурі або фармацевтичній сфері. Скористатися ними можуть ті, хто проживає в сільській місцевості та зараз мешкає в селі.

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Також літні люди, які працювали у сільській місцевості в галузях освіти, медицини, культури чи фармації, можуть отримати 100% компенсацію витрат на газ або тверде паливо. Важлива умова — проживання у селі після виходу на пенсію та наявність необхідного стажу.

Безкоштовні ліки

Окрім того, пенсіонери мають законне право на отримання частини ліків за рецептом лікаря безкоштовно або зі знижкою в рамках програми «Доступні ліки».

Актуальну інформацію можна знайти на таких ресурсах:

На сайті НСЗУ оприлюднені повний реєстр лікарських засобів, інформація про тип відшкодування (безоплатно або з доплатою) та оновлені переліки.

Сайт МОЗ України. Публікує оновлення щодо програми «Доступні ліки».

Сайт «Ліки Контроль»: Посилання: https://likicontrol.com.ua/

Державний реєстр лікарських засобів України: Посилання: http://www.drlz.com.ua/

Сайт «ЄЛіки». Посилання: https://eliky.in.ua/

Міністерство охорони здоров’я планує розширювати програму «Доступні ліки». Із цим можна ознайомитися ТУТ.

Звільнені від земельного податку

Відповідно до статті 281.1 Податкового кодексу України, пенсіонери звільнені від сплати земельного податку в межах встановлених норм. Йдеться про податок на сади, городи та інші присадибні ділянки.

Щоб оформити більшість державних пільг, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Зробити це можна особисто, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або онлайн через електронні сервіси.

Пільги для пенсіонерів, які працюють

Попри те, що деякі пенсіонери працюють, для них діють певні пільги. Вони також мають право на безкоштовний проїзд та земельні пільги.

Окрім того, пенсіонери-підприємці (ФОП) звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе. Усі пільги можна оформити через Пенсійний фонд України. Це можна зробити:

особисто,

через ЦНАП,

онлайн на порталі ПФУ.

Субсидії на комунальні послуги також можна оформити через портал «Дія».

Безкоштовна юридична допомога

Також для літніх людей в Україні діють такі пільги:

безоплатна первинна юридична консультація;

можливість безкоштовно припаркувати автомобіль на платній парковці;

50% пільги пенсіонерам при страхуванні автомобіля. Однак машина повинна мати двигун до 2500 куб. см або бути електромобілем потужністю до 100 кВт.

Нагадаємо, в Україні вже від 2 серпня діє спрощена процедура оформлення пенсії. Пенсійний фонд частину необхідних документів отримуватиме самостійно.

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