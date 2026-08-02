Пенсія по інвалідності 3 групи: які виплати можна отримати від держави

Які пенсії отримують люди із 3 групою інвалідності

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В Україні серед отримувачів пенсії через інвалідність найбільше саме людей із третьою групою.

Для громадян із III групою інвалідності суми суттєво відрізняються залежно від того, чи це цивільна пенсія за загальним захворюванням, виплата військовослужбовцям строкової служби, допомога ветеранам із інвалідністю внаслідок війни чи розрахунок для потерпілих від аварії на ЧАЕС.

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ТСН.ua зібрав у детальному огляді всі актуальні гарантовані мінімуми для осіб із III групою інвалідності.

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Цивільні пенсії по III групі інвалідності

Як йдеться у повідомленні Пенсійного фонду, для громадян, яким інвалідність III групи встановлено через загальне захворювання чи трудове каліцтво, розмір виплат залежить від факту роботи та страхового стажу:

Непрацюючі особи з інвалідністю III групи: За наявності встановлених урядових доплат та гарантій мінімальна пенсійна виплата становить 3 406 грн (для непрацюючих пенсіонерів) або 3 725 грн (за наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок).

Працюючі особи з інвалідністю III групи: Якщо людина продовжує працювати або провадить підприємницьку діяльність і не підпадає під пільгові вікові категорії, розмір її виплати встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн .



Військовослужбовці строкової служби з III групою інвалідності

Відповідно до статті 22 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби...», мінімальні розміри пенсій по інвалідності для військовослужбовців строкової служби з 1 березня 2026 року зросли на коефіцієнт 1,121 і становлять:

Особи з інвалідністю внаслідок війни (з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби) III групи: Новий мінімальний розмір: 7 100,60 грн .

Інші військові з інвалідністю III групи (захворювання, пов'язане з проходженням служби): Новий мінімальний розмір: 6 761,40 грн .



Ветерани та захисники: мінімальна пенсія

Згідно з внесеними змінами до Постанови КМУ № 656, з 1 березня 2026 року уряд суттєво підвищив гарантований мінімальний розмір щомісячної державної адресної допомоги для учасників бойових дій та захисників із пораненнями.

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи (усі категорії): Гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати (з урахуванням усіх надбавок, підвищень та індексації) становить не менше 10 625 грн .



(Для порівняння: для учасників бойових дій цей мінімум становить 6 197 грн, для II групи інвалідності внаслідок війни — 15 494 грн, а для I групи — 18 885 грн).

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Особи з інвалідністю III групи внаслідок аварії на ЧАЕС

Для громадян, чия інвалідність пов'язана з ліквідацією або наслідками Чорнобильської катастрофи (стаття 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), мінімальні розміри пенсій також підвищено на 12,1%:

III група інвалідності внаслідок ЧАЕС: Мінімальний розмір виплати: 6 813,09 грн . Такий самий мінімальний розмір встановлено і для дітей з інвалідністю, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.



Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про пенсію по інвалідності для першої групи.

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