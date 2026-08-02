- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 2350
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 2 серпня: що відомо
Магнітна буря досягла червоного рівня.
У неділю, 2 серпня, очікується сильна сонячна активність. Магнітна буря буде червоного рівня — К-індекс 5,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Корональне випромінювання корони, утворене сонячним спалахом класу М, що стався вдень 30 липня, досягнуло Землі. Після прибуття очікується, що геомагнітна активність зросте в середньому до Аактивного рівня, з можливими окремими інтервалами шторму G1.
Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Тому медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.