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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 2 серпня: що відомо

Магнітна буря досягла червоного рівня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У неділю, 2 серпня, очікується сильна сонячна активність. Магнітна буря буде червоного рівня — К-індекс 5,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Корональне випромінювання корони, утворене сонячним спалахом класу М, що стався вдень 30 липня, досягнуло Землі. Після прибуття очікується, що геомагнітна активність зросте в середньому до Аактивного рівня, з можливими окремими інтервалами шторму G1.

Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Тому медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2350
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