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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні дуже важливо повірити в себе

Цей день ідеально підходить для початку нових — складних і перспективних — справ, але для цього потрібно вірити в себе та в мету, яку ми перед собою поставили.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тим із нас, у кого занижена самооцінка, потрібно попрацювати над нею.

Сьогодні, 2 серпня, вірити в себе потрібно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо попрацювати над своєю самооцінкою.

Близнята

Близнята рідко страждають від невпевненості в собі, але, тим не менш, таке все-таки трапляється. Важливо навчитися швидко й ефективно налаштовувати себе на позитивний настрій: можна, наприклад, згадати про минулі досягнення: бездарна людина змогла б здійснити стільки «подвигів».

Діва

Діва може розчаруватися в собі та своїх силах через невдачі, які останнім часом переслідують представників цього знака. Настав час забути про неприємності — цілком можливо, що саме з цього дня в житті почнеться світла смуга, а разом з нею повернеться й висока самооцінка.

Козоріг

Козороги, які на перше місце ставлять не впевненість у собі, а працьовитість, цього разу потребуватимуть позитивної думки про себе, інакше вони можуть зневіритися й опустити руки. Щоб цього не сталося, достатньо трохи відпочити — найімовірніше, вони просто втомилися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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