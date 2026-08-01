Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 серпня?

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Місяць розповідає

День, який приносить перелам у настрої, водночас він, як правило, змінюється не на краще, а разом із ним зникає й упевненість у своїх силах, що негативно позначається як на роботі, так і в житті.

Місяць рекомендує

Існує велика ймовірність того, що близька людина — без жодного приводу — зробить нам подарунок — наша вдячність має бути щирою, а не удаваною. Також час сприятливий для духовного розвитку — відвідування музеїв, театрів, концертів або хоча б читання улюбленого роману.

Місяць застерігає

Незважаючи на вихідний, категорично не рекомендується байдикувати — важливо знайти якесь заняття, яке не дасть розгулятися сумним думкам. Даром переконання, яким нас у ці дні нагородять зірки, потрібно користуватися винятково в добрих цілях, інакше можна отримати «відповідь» у вигляді бумеранга.

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