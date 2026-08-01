Чи варто обрізати петунії, якщо квіти гинуть: шо роблять досвідчені садівники для кращого цвітіння

Петунії / © Credits

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Хоча петунії — це рясно квітучі рослини, які можуть цвісти від весни до осені, їм вигідно часте відмирання головок, і вони можуть цвісти не так рясно, якщо не отримують належного догляду.

У посібнику від The Spruce фахівці з рослин розповідають, як обрізати петунії для більш рясного цвітіння та як пришвидшити цвітіння, якщо ваші петунії виглядають трохи низькорослими.

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Чи варто обрізати петунії, якщо квіти гинуть

Так! Хоча багатьом квітучим рослинам потрібно обрізати головки лише один або два рази протягом вегетаційного періоду, петунії вигідно часте відмирання головок і вони цвітуть більше, якщо регулярно прищипувати старі квіти з весни до осені.

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Скільки саме відмерлих головок знадобиться вашим рослинам, залежить від виду петуній, які ви вирощуєте.

Більш старі петунії потребують регулярного обрізання відмерлих головок, щоб вони цвіли. Новіші сорти плідніші та не потребують багато відмерлих головок, щоб вони цвіли все літо.

Кількість обрізання петуній, яка знадобиться протягом вегетаційного періоду, також може відрізнятися від сорту до сорту петунії. Однак, щотижневе прищипування кількох стебел на ваших рослинах стимулюватиме будь-який вид петунії розгалужуватися та більше цвісти.

Що робити з петуніями після того, як квіти відцвіли

Петунії мають тривалий час цвітіння і повинні цвісти до осені за належного догляду. Але вони можуть цвісти менше, якщо ви не видаляєте старі квіти, що відцвіли, або якщо ваші рослини відчувають стрес від спеки, сухого ґрунту чи інших факторів довкілля.

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Гарна новина полягає в тому, що зазвичай ви можете спровокувати повторне цвітіння рослин, прищипуючи старі квіти та коригуючи конкретні умови вирощування, які можуть спричиняти менше цвітіння ваших петуній.

Чому ваші квіти петунії загинули

Мертві квіти петунії не завжди є причиною для тривоги. Але якщо ваші квіти петунії загинули передчасно або ваші рослини цвітуть менше або взагалі не цвітуть, це може бути пов’язано з кількома різними факторами.

Природне старіння. Кожна квітка петунії живе лише кілька днів, перш ніж почне в’янути. Це нормальний процес для рослини, але ви можете покращити зовнішній вигляд своїх петуній, прищипуючи старі квіти.

Нестача води. Як надмірне поливання, так і недополивання можуть призвести до передчасного в’янення квітів петунії або до того, що квіти та бутони опадають безпосередньо з рослини. Щоб уникнути цього, поливайте петунії, коли верхній шар ґрунту відчувається сухим.

Спека. Надзвичайно спекотні дні також можуть призвести до опадання бутонів та в’янення квітів петунії. Ретельно поливайте петунії та тимчасово переміщуйте рослини в горщиках у частково затінені місця протягом найспекотнішої частини дня.

Слабке освітлення. Петунії можуть взагалі не цвісти, якщо їм недостатньо світла. Рослини також можуть скидати квіти та перестати цвісти, якщо ви занадто швидко перемістите петунії з яскравого сонця в надмірно затінені місця.

Брунькові черви. Брунькові черви — це маленька смугаста гусінь, які живляться квітами певних рослин і може пронизувати квіти та бутони петунії дірками. Регулярно перевіряйте свої рослини та видаляйте вручну будь-яких гусениць, яких ви бачите.

Як обрізати петунії

Окрім регулярного видалення відмерлих головок, періодичне обрізання стебел петунії освіжить ваші рослини та стимулюватиме їх до більшого цвітіння.

Ось як:

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Ріжте вище. Обріжте кінчики стебел петунії до найближчого листового вузла для більшого розгалуження та цвітіння.

Регулярно обрізайте. Протягом вегетаційного періоду щотижня обрізайте кілька найдовших і найстаріших стебел петунії на 1/3-1/2. Кожне зрізане стебло розгалужується і дає більше бутонів.

Освіжайте рослини влітку. В середині літа рекомендують обрізати петунії приблизно на 1/3-1/2, особливо якщо вони стають довгоногими. Це видаляє зів’ялі квіти, стимулює появу свіжих бутонів і створює кущисті рослини.

Використовуйте правильні інструменти. Старі квіти петунії можна просто прищипнути пальцями під час обрізання відмерлих квітів, але найкраще використовувати гострі секатори або ножиці для обрізання стебел. Очищення та стерилізація секатора між кожною рослиною може запобігти поширенню хвороб петунії.

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