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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
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Атака дронів на Харків: горить видавництво, є поранений та зниклий безвісти

Ворог атакував Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Харків

Харків

У Харкові внаслідок атаки російських ударних безпілотників по Шевченківському району спалахнула масштабна пожежа на цивільному об’єкті. Під прицілом ворога опинилася складська будівля місцевого видавництва.

Про наслідки чергового обстрілу повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За словами Синєгубов, площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів. Унаслідок атаки один чоловік отримав поранення — йому надається медична допомога. Доля ще одного співробітника видавництва наразі невідома, він не виходить на зв’язок.

«Підрозділи ДСНС, Національна поліція, бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі», — зазначив голова ОВА.

На місці події триває ліквідація наслідків ворожого удару, рятувальники приборкують вогонь та шукають зниклу людину.

Наслідки удару «Шахедами» по Харкову / © Олег Синєгубов

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, вранці російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області. Під прицілом ворожих безпілотників опинилися складські приміщення у Броварах. Унаслідок ворожого влучання одна людина загинула. Ще троє — зазнали поранень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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