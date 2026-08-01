Пліснява в укритті, гнилі продукти і антисанітарія: Лубінець про перевірку дитячого табору на Закарпатті (фото)

Лубінець виявив жахливі умови в таборі "Артек" на Закарпаттяі / © Дмитро Лубінець

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на порушення прав дітей у таборі «Артек Закарпаття», де після перевірки виявили антисанітарію, небезпечні укриття та неналежні умови проживання.

Про це омбудсмен написав у соцмережах.

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Переповнені кімнати, гниль на кухні та небезпека під час тривог

«Пліснява в укритті, гнилі продукти, 12 дітей у кімнаті: хіба в таких умовах мають відпочивати діти?», — обурюється Лубінець.

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Омбудсмен доручив своєму представникові в Закарпатській області Андрію Крючкову провести моніторинг. За його словами, результати перевірки «є просто кричущими».

На момент візиту представника омбудсмена, в таборі перебували 287 дітей із 10 областей України, переважно з прифронтових регіонів та тих, які найбільше постраждали від російської агресії. Діти були направлені на відпочинок за кошти державного бюджету.

Які найбільші порушення:

У харчоблоці була виявлена антисанітарія, мухи та порушення умов зберігання продуктів. Гнилі овочі та фрукти зберігали разом зі свіжими. Дієтичного меню для дітей, які його потребують, не було.

У кімнатах — по 12 дітей. Зношені меблі та постіль, відсутність належних місць для особистих речей, пліснява та грибок.

Душових кабін недостатньо, водопостачання — лише у визначені години. Немає належного рівня приватності.

Найбільше занепокоєння омбудсмена викликала безпека дітей під час повітряної тривоги. Укриття — сире, з пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання.

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Діти розповіли, що під час тривоги переважно залишаються у корпусі та використовують «правило двох стін».

«Це неприпустимо! Дитина не повинна ховатися від російської ракети за двома стінами. У дитячому таборі має бути безпечне укриття», — наголосив Лубінець.

Крім того, проблеми є і на території самого табору: там відсутні суцільне огородження, належне освітлення та відеоспостереження. Частина майданчиків — в аварійному стані. Басейн не працює.

© Дмитро Лубінець

Вимоги Омбудсмана та покарання винних

Лубінець вже направив офіційні листи голові Закарпатської ОВА та керівнику Головного управління Національної соціальної сервісної служби в регіоні з вимогою провести негайну перевірку.

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Він вимагаюєперевірити, хто дозволив табору розпочати роботу в таких умовах, встановити відповідальних посадових осіб та вжити невідкладних заходів.

«Діти, особливо ті, хто приїхав із прифронтових регіонів, мають право на безпеку, здоров’я та гідні умови. Вони приїхали сюди відпочити та відновитися. А не знову опинитися в небезпеці», — підсумував Лубінець.

Скандал з табором «Артек" на Закарпатті

Нагадаємо, скандал виник після допису в спільноті «Діти Вишневого». У ньому батьків, які відправили своїх дітей до «Артеку», закликали підписати звернення з вимогою перевірити умови проживання та харчування дітей у таборі на Закарпатті.

Також у Мережі публікували фото жахливих умов у таборі.

Після розголосу міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін запевнив, що Закарпатті розпочали перевірку дитячого табору «Артек».

«Міжнародний дитячий центр „Артек“ — державний заклад, який бере участь у програмі оздоровлення дітей. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України забезпечує програму коштом державного бюджету. Відповідно, ми уповноважені і будемо контролювати якість надання послуг. Про результати перевірки доповімо після її завершення. Інтереси дітей для нас є безумовним пріоритетом», — запевнив міністр.

Нагадаємо, що після удару і вибухів у Вишневому, держава відправила місцевих дітей на оздоровлення у табір.

Раніше повідомлялося, що навколо дитячого табору Vilni Camp, який організовує відпочинок дітей військових у чотирьох регіонах України, спалахнув мовний скандал.

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