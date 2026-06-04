Табір для дітей військових опинився в центрі гучного мовного скандалу: подробиці

Захист української мови / © unsplash.com

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Навколо дитячого табору Vilni Camp, який організовує відпочинок дітей військових у чотирьох регіонах України, спалахнув мовний скандал. Причиною стали повідомлення у соціальних мережах про те, що представник табору відмовлявся спілкуватися з клієнтами та претендентами на роботу українською мовою.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію.

Про свій досвід комунікації з представником табору розповіла користувачка Threads Ольга Шевчук, яка шукала сезонну роботу на літо. У своєму дописі вона опублікувала фрагменти листування з представником Vilni Camp щодо працевлаштування.

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За словами Шевчук, аналогічна ситуація виникла і в однієї з матерів, яка намагалася домовитися про відпочинок дитини в таборі. Жінка попросила перейти на українську мову, однак отримала відмову.

Сама ж Ольга після аналогічного зауваження, стверджує вона, отримала відповідь про те, що звернулася до «організації, яка значно більша і сильніша за масштабами», а тому нібито не має права вказувати співрозмовнику, якою мовою спілкуватися.

Реакція в соцмережах

Історія швидко набула розголосу в соціальних мережах. Допис прокоментувала завідувачка кафедри одного з приватних університетів Тетяна Швидченко.

На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що чоловік, який представлявся співробітником Vilni Camp, веде власні сторінки переважно російською мовою, позитивно висловлюється про російську культуру та поширює езотеричний контент.

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Швидченко також повідомила, що щодо можливого порушення мовного законодавства вже подано скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови.

«Йдеться про дитячий табір. Про людей, яким батьки довіряють своїх дітей. Про організацію, яка апелює до національної гідності та працює з дітьми військовослужбовців», — написала вона.

Крім мовного аспекту, викладачка порушила питання безпеки та стандартів роботи організації, запитавши, які цінності можуть транслювати дітям люди, які дозволяють собі зневажливе ставлення до клієнтів.

Хвиля критики на сторінці табору

Після розголосу на сторінці Vilni Camp у Facebook з’явилися десятки критичних коментарів. Користувачі вимагали пояснень щодо мовної політики табору, ставили під сумнів цінності організації та закликали перевірити її діяльність.

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Частина дописувачів також звернула увагу на те, що реклама табору ведеться українською мовою, тоді як у приватному спілкуванні, за словами заявників, представники організації використовують російську.

Заява громадської організації «Вільні»

Ситуація отримала несподіване продовження після заяви громадської організації «Дитячий табір національної гідності для дітей військовослужбовців „Вільні“».

Представники ГО у коментарі виданню Oboz.ua наголосили, що не мають жодного стосунку до осіб, які працюють під брендом Vilni Camp, і наразі взагалі не займаються організацією дитячого відпочинку.

За їхніми словами, організація була створена для реалізації соціального проєкту безкоштовного сімейного табору для дітей військовослужбовців, однак цей задум так і не був втілений.

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У заяві також зазначається, що сайт Vilni Camp використовує назву, схожу на назву громадської організації. Представники ГО припустили, що невідомі особи могли скористатися цим для власної діяльності.

«Цей сайт виглядає як шахрайський, оскільки не має інформації про власників, адресу розташування, а лише вказано один контактний телефон», — йдеться в заяві.

Наразі публічної реакції від осіб, які безпосередньо представляють табір, на звинувачення щодо мовної політики та використання назви «Вільні» не оприлюднено.

Нагадаємо, в Україні можуть суттєво посилити відповідальність за мовні порушення. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська підтримала ідею підвищення штрафів удесятеро для системних порушників.

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