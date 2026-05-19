30-50 тисяч штрафу за російську: в Україні можуть посилити покарання за мовні порушення

Підвищення штрафів за російську мову

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська припустила, що підвищення штрафів за мовні порушення приблизно в 10 разів може стати робочим механізмом для українців, які спілкуються російською.

Про це вона зазначила для LB.ua.

Після першого року на посаді уповноваженої із захисту державної мови Олена Івановська презентувала свій перший звіт.

«За минулий рік до нас надійшли 2888 скарг. Українці демонструють готовність захищати своє право на отримання інформації державною мовою», — сказала Івановська.

Омбудсманка пояснила, що 75% мовних порушень були взяті до уваги та виправлені. Однак є випадки, коли штрафи для громадян подвоюють — за повторні порушення.

«Ми бачимо категорію суб’єктів, для яких українська мова — прикрий додатковий податок, а не конституційний обов’язок. Повторні звернення щодо одних і тих самих закладів, особливо у сфері обслуговування й інтернету, вказують на те, що чинний розмір штрафів для певного сегмента бізнесу є нечутливим. Вони готові платити за право ігнорувати державну мову», — ділиться Івановська.

За перше мовне порушення в Україні наразі штрафують на 3400–5100 грн. За повторне порушення штраф збільшується майже вдвічі — 8500–11900 грн.

На питання журналістки, чи варто підвищити штрафи у 10 разів, аби громадяни дотримувалися мовних правил, Івановська відповіла, що повністю підтримує таку ініціативу.

Вона зазначила, що суттєве підвищення штрафів варто застосовувати до системних порушників, які не реагують на перше і друге попередження.

Пропозиції щодо збільшення розмірів штрафів за мовні порушення вже внесли. Вони мають бути відображені в Кодексі про адміністративні правопорушення.

Олена Івановська наголосила, що ігнорування української має стати економічно неможливим.

«Помножити штрафи на 10 — це цілком робочий варіант для системних порушників. Ми маємо діяти за принципом „не поважаєш державну мову — втрачаєш прибуток, не дотримуєшся закону — втрачаєш право на професійну реалізацію“».

Нагадаємо, близько 6–7% українців, які після повномасштабного вторгнення перейшли на державну мову, згодом повернулися до російської через психологічну втому та звичку до колишнього «мовного комфорту». Про це розповіла уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська.

Вона зазначила, що після піку «самоукраїнізації» у 2022–2023 роках зараз спостерігається «поступовий відкат», що підтверджують й інші дослідження. Йдеться про громадян, які спершу почали спілкуватися українською вдома та на роботі, але потім повернулися до мови, якою їх виховували батьки.

Уповноважена наголосила, що через тривале планомірне зросійщення процес повернення до державної мови є тривалим і не може бути реалізований за 5 чи 10 років. На думку Івановської, державна політика українізації має бути послідовною, мудрою та мотивувальною, без примусу.

Ключову роль у цьому процесі відіграє внутрішня мотивація кожного громадянина, особливо батьків, які відповідальні за своїх дітей і мають усвідомлювати мову як власний захист та зброю.

