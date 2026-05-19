На Закарпатті уролог продавав ухилянтам видалені камені інших пацієнтів, щоб ті могли уникнути мобілізації (фото)

Затримання лікаря-уролога / © Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті викрили медика, який вигадав вкрай цинічний спосіб фальсифікації діагнозів для отримання відстрочки від мобілізації. Лікар-уролог районної лікарні на Берегівщині продавав військовозобов’язаним видалені камені важкохворих пацієнтів.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Як працювала схема

За даними слідства, Берегівська окружна прокуратура вже повідомила медику про підозру. Уролог за гроші пропонував чоловікам призовного віку «легально» уникнути мобілізації за станом здоров’я.

Щоб обман на медичній комісії виглядав максимально переконливо, лікар вдався до шокувальних маніпуляцій. Уролог передав клієнту реальний камінь, який раніше хірургічним шляхом видалив із сечовивідних шляхів іншої пацієнтки — жінки з важкою онкологічною патологією.

Військовозобов’язаний мав пред’явити цей чужий камінь під час ультразвукової діагностики (УЗД) або аналізів як власний, щоб підтвердити фіктивну хворобу.

Затримання на робочому місці та розцінки

Правоохоронці задокументували два епізоди передачі хабаря безпосередньо в службовому кабінеті медика. Свої «послуги» він оцінив у 400 доларів США: 100 доларів він отримав як аванс за підготовку первинної медичної документації. А 300 доларів — за безпосередню передачу «каменя» онкохворої жінки та фінальне оформлення історії хвороби, яка відкривала шлях до відстрочки від призову.

Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд та позиція прокуратури

Берегівський районний суд підтримав клопотання юристів і відправив підозрюваного під варту. Проте суддя призначив заставу у розмірі близько 266 тисяч гривень.

У прокуратурі вже заявили, що вважають таку суму занадто м’якою і готують апеляцію, вимагаючи збільшення застави. Наразі слідчі СБУ, поліції та департаменту стратегічних розслідувань перевіряють причетність уролога до інших аналогічних епізодів торгівлі «довідками».

