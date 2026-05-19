Смерть мобілізованих, побиття та відібрані телефони: що відомо про скандал навколо полку "Скеля"

Полк "Скеля" / © ТСН

Навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля» (військова частина А4862) спалахнув новий масштабний скандал. Журналісти «Суспільного» оприлюднили розслідування про загадкову загибель щонайменше п’ятьох військовослужбовців із Івано-Франківщини, які померли у березні 2026 року за лічені тижні, а інколи й дні після служби в частині. Офіційні документи вказують на хронічні хвороби серця та легень, проте родичі заявляють про численні сліди травм на тілах померлих та катування.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

Журналісти встановили імена п’ятьох померлих бійців: Василь Войчук, Василь Цюрко, Ярослав Мокрій, Петро Данильців та Віталій Карат. Обставини їхньої смерті в різних регіонах викликають безліч запитань.

Василь Цюрко помер лише через дев’ять днів після мобілізації, яку провели 24 лютого у Яремчі. Чоловіка без документів та зв’язку завезли до Дніпра. Його сестра Тетяна Стефанюк розповіла, що 8 березня на дзвінок відповів сторонній чоловік і заявив, що Василь «два дні буде в карцері». А вже 10 березня родина дізналася, що він помер ще 4 березня.

«У лікарському свідоцтві причинами смерті вказані гостра серцево-судинна недостатність та атеросклеротична хвороба серця. Водночас судмедекспертиза зафіксувала переломи ребер, синці, садна та забійні рани тіла», — йдеться у розслідуванні. Наразі Синельниківський райвідділ поліції розслідує справу як умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України.

Ярослав Мокрій потрапив до полку наприкінці лютого через ТЦК у Снятині, попри те, що раніше хворів на туберкульоз і мав інвалідність. Чоловік помер 12 березня в автомобілі дорогою до лікарні у Новоукраїнському районі Кіровоградської області від хронічної обструктивної хвороби легень. Про те, що він служив у «Скелі», рідні дізналися лише зі сповіщення про смерть.

За аналогічних обставин у тому ж Новоукраїнському районі 11 березня помер Петро Данильців, мобілізований 3 лютого. Попри діагностовану ВЛК симптоматичну гіпертензію, його визнали придатним. Офіційна причина смерті — гостра серцева недостатність.

Василь Войчук був мобілізований у день свого народження — 13 березня. Він не служив в армії через проблеми зі здоров’ям. 17 березня він встиг зателефонувати з чужого номера і сказати, що він у «Скелі», після чого зв’язок зник. 29 березня родині повідомили, що Василь помер ще 24 березня у Запорізькому районі від серцево-легеневої недостатності. Брат покійного Володимир Войчук стверджує, що коли забирав тіло, чітко бачив сліди травм.

Віталій Карат (мобілізований 25 лютого) встиг відкрито розповісти рідним про жахи в підрозділі. 11 березня він зателефонував сестрі Олесі Піскуновій із чужого телефона та повідомив, що перебуває у лікарні Павлограда після побиття. Його перевели до Дніпра, де сестра встигла побачити його притомним під кисневою маскою. Віталій розповів, що його «били постійно». 14 березня чоловік помер.

Що каже омбудсман

«Суспільне» у запиті до Офісу військового омбудсмана ставило запитання про смерті п’ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщини: Василя Войчука, Василя Цюрка, Ярослава Мокрія, Петра Данильціва та Віталія Карата. У відповіді йдеться про те, що Офіс отримував заяви щодо двох з них.

«Одну перенаправлено за належністю до Територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві. Інша скарга надійшла 8 квітня 2026 року», — мовиться у відповіді.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що до полку скерували окрему перевірку, а також ініціювали закрите засідання з керівництвом «Скелі» та представниками Генштабу. За його словами, вже відбулися дві такі зустрічі, а за їхніми підсумками напрацьовано термінові юридичні кроки.

«І щодо моніторингу я не хочу публічно озвучувати зараз результати, бо ми напрацювали термінові юридичні моменти, які направили і до безпосереднього керівництва, і до Генштабу ЗСУ. Чекаємо на відповідь», — сказав Лубінець.

Як відреагували медики та в «Скелі»

Командування медичних сил ЗСУ не надало відповідей щодо конкретних обставин смерті п’ятьох військових. Натомість у відомстві надали загальне роз’яснення, зазначивши, що у січні-березні 2026 року в Україні та ЗСУ фіксували сезонне зростання захворюваності на ГРВІ та пов’язаних з нею ускладнень.

«У січні-березні 2026 року спостерігалося сезонне зростання гострої респіраторної вірусної інфекції та пов’язаних з нею ускладнень, яке статистично не відрізняється від попередніх років як в Україні, так і в Збройних силах України», — йдеться у відповіді.

У самому полку «Скеля» підтвердили, що всі п’ятеро військовослужбовців проходили службу у військовій частині А4862.

Щодо причин та обставин смертей п’ятьох військовослужбовців у «Скелі» відповідати відмовилися, пославшись на Конституцію, лікарську таємницю та інформацію з обмеженим доступом.

«У зв’язку з відсутністю правових підстав для розголошення інформації, що становить лікарську таємницю щодо перерахованих вище військовослужбовців, військова частина А4862 не має правових підстав для надання запитуваних відомостей», — повідомили представники.

Окрім цього, у відповіді повідомили, що у полку «Скеля» немає проблем з ліками та медичним обладнанням для надання першої медичної допомоги та первинної діагностики.

Таємнича захворюваність в «Скелі»

До слова, випадки щодо хвороб у полку «Скеля» також були і до цього. У березні 2026 року стало відомо, що Віталій Салтан із Кропивницького помер у лікарні менш ніж через місяць після мобілізації від пневмонії. Родичі військового стверджують, що його надто пізно госпіталізували і несвоєчасно надали медичну допомогу.

На це відреагував представник управління полку в коментарі «Радіо Свобода».

Він зазначив, що військовослужбовці отримували вчасну медичну допомогу і проведена перевірка не виявила помилок лікарів.

«Якщо хтось вважає, що хвороба обирає по шеврону, це ж не так… Усім хворим була надана своєчасна медична допомога. Зауважень до нашого медперсоналу від жодної перевірки не було», — сказав представник полку.

За його словами, у «Скелі» самі ініціювали ці перевірки, які оцінювали медичну службу і місця лікування.

«Прив’язати підрозділ до пневмонії — це абсурд. Це для нас теж втрата, і ніхто не хотів втрачати людей від хвороб. Внутрішнє службове розслідування проведене. Помилок лікарів не виявлено», — зазначив він.

Щодо самого Віталія Салтана, представник повідомив, що військовий помер не у військовій частині, а в лікувальному закладі, куди був вчасно евакуйований.

Які ще були скандали, пов’язані з полком «Скеля»

Це вже не перший скандал, який пов’язаний зі штурмовим полком. У квітні цього року радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко опублікував кадри розбитої техніки полку під Покровськом, звинувативши командування у копіюванні російських методів війни.

«Ми часто сміємося з ворога, коли він відправляє колонами на штурм своїх військових. В умовах тотального домінування дронів колони стають легкими мішенями, ворог зазнає великих втрат. І продовжує так робити знову і знову. Але як бути з українськими командирами, котрі роблять так само?» — написав Стерненко.

За його словами, те, що роблять із людьми у окремих формуваннях, нічим не краще за російські практики. І закликав покласти край цим ситуаціям.

Він зазначив, що таке ставлення до наших людей — злочин. І за це має бути відповідальність.

У пресслужбі «Скелі» на звинувачення Стерненка відреагували вкрай різко, заявивши про успішність контратаки 31 березня і звинувативши волонтера у підігруванні російській пропаганді. Вони заявили про втрату лише двох бійців від ударів дронів.

«Усі екіпажі техніки були евакуйовані на п’ятій бойовій машині у колоні, яка повернулася цілою. Штурмова група на об’єкті атаки веде бій, перебуває на зв’язку з командуванням, отримує максимальну вогневу підтримку», — додали у полку.

Також в «Скелі» запросили Стерненка та «усіх досі не мобілізованих українських чоловіків та жінок» проявити себе на практиці в складі їхнього підрозділу під Покровськом.

Подробиці скандалу від журналістки

Журналістка Анна Калюжна також повідомляла, що в умовах жорсткого дефіциту людей цей підрозділ отримав у 20 разів більше поповнення, ніж інші бригади, перевиконавши план на 248%. Вона також зазначає, що авантюрні штурми з бронетехнікою, де гинуть дезорієнтовані новобранці, фіксувалися під Куп’янськом та південніше Покровська.

За її словами, солдати «Скелі» фізично не мають можливості поскаржитися на дії командування, бо у них забирають телефони.

«…Йдеться саме про бійців 425 "Скеля" та 225. У їхніх бійців немає мобільних телефонів, вони у них забираються. Я постійно працюю з піхотними підрозділами, включно зі штурмовими. У нормальних підрозділах ЗСУ у піхотинців телефони є (перевірено у 4 окремих підрозділах, у всіх були)», — зазначає Калюжна.

Як раніше реагували на скандали в Офісі омбудсмана

Перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков в інтерв’ю «Радіо Свобода» зазначив, що через ці інциденти у підрозділі розпочато масштабні перевірки. За його словами, 225-й та 425-й штурмові полки, окрім своєї ефективності, несуть дуже високі ризики саме в контексті порушення прав військовослужбовців. В Офісі омбудсмена ідею формування таких військ не підтримують через загрозу поширення подібних практик на інші підрозділи.

Циганков звернув увагу і на масштаб знеособлення управління, адже воно не здатне повноцінно керувати таким величезним організмом у вигляді 15 батальйонів. Крім того, у цих підрозділах військові не мають доступу до телефонів — формально з міркувань безпеки, проте це ускладнює подання скарг.

Водночас Циганков додав, що у «Скелі» від пневмонії померли п’ятеро військовослужбовців, серед яких був і 34-річний Віталій Салтан, і в контексті медичного забезпечення там вбачають певну системну велику проблему.

Також, наприкінці 2025 року військова омбудсманка Ольга Решетилова зверталася до міністра оборони з ініціативою провести перевірку щодо порушень прав, побиття та психологічного тиску у полку.

«До мене надходили скарги військовослужбовців, зокрема щодо фактів побиття та психологічного тиску в 425-му полку», — повідомила омбудсманка.

Також Решетилова заявила, що 425-й полк є одним із найбільших порушників дотримання прав людини у Силах оборони.

На запит журналістів LIGA.net у Військовій службі правопорядку раніше відповіли, що зареєстрували 13 скарг від бійців «Скелі».

Тим часом, поки тривають перевірки та взаємні звинувачення, родичі п’ятьох померлих бійців вже майже два місяці не можуть отримати чітких відповідей, від чого насправді загинули їхні рідні.

