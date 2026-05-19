Трамп може відкрити новий фронт: у США заговорили про удар по ще одній країні

Адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі серйозніше розглядає можливість військових дій проти Куби. Про це повідомляють американські джерела, обізнані з внутрішніми обговореннями у Вашингтоні.

Про це йдеться в матеріалі Politco.

За їхніми словами, ще кілька місяців тому Білий дім переважно робив ставку на економічний та дипломатичний тиск на комуністичний режим у Гавані. Однак тепер настрій у команді Трампа нібито змінився: санкції, паливний тиск і демонстрація сили США у Венесуелі та Ірані не змусили кубинське керівництво піти на суттєві поступки.

Один зі співрозмовників видання заявив, що військовий варіант «тепер є на порядку денному», хоча раніше про нього серйозно не говорили. За його словами, у Вашингтоні очікували, що влада Куби виявиться слабшою і погодиться на угоду під тиском США, але цього не сталося.

Які сценарії розглядають у Вашингтоні

За даними джерел, американські військові планувальники вивчають кілька можливих варіантів дій. Йдеться не лише про потенційне затримання окремих представників кубинського режиму, а й про ширший спектр сценаріїв — від точкового авіаудару для тиску на Гавану до масштабнішої наземної операції, спрямованої на зміну влади.

Водночас негайних дій наразі не очікують. У Білому домі офіційно заявляють, що завдання Пентагону — готувати різні варіанти для президента, але це не означає, що Трамп уже ухвалив рішення.

«Це не означає, що президент уже прийняв рішення», — заявив представник адміністрації.

За інформацією джерел, Південне командування США останніми тижнями провело низку планувальних нарад щодо можливих військових дій. При цьому Куба розташована лише приблизно за 90 миль від узбережжя Флориди, а США мають у регіоні значні військові можливості.

Чому тиск на Кубу посилився

Адміністрація Трампа вважає, що кубинська влада не усвідомлює глибини економічної кризи в країні й не готова до реальних реформ. У Вашингтоні очікували, що Гавана погодиться на приватизацію частини державних активів, ширший доступ громадян до інтернету та збільшення іноземних інвестицій.

Однак, за словами обізнаних співрозмовників, кубинський режим сприймає такі кроки як загрозу власному виживанню.

Державний секретар США Марко Рубіо останнім часом також різко змінив риторику. Якщо раніше він більше говорив про необхідність економічних змін на Кубі, то тепер дедалі частіше наголошує і на політичних змінах. В одному з інтерв’ю Рубіо заявив, що США «дадуть їм шанс», але висловив сумнів, що траєкторію Куби можна змінити, поки при владі залишаються нинішні керівники.

Куба попереджає про «криваві наслідки»

На тлі повідомлень про можливе посилення тиску президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія США проти країни може спричинити «криваву бійню з незліченними наслідками».

Кубинська влада також, за даними американських джерел, звертається по додаткову допомогу до Росії. Москва вже надсилала на острів танкер із паливом, що дало Гавані тимчасове полегшення на тлі енергетичних проблем.

У Вашингтоні ж Кубу дедалі частіше описують як загрозу національній безпеці США через її зв’язки з Росією та Китаєм. Частина експертів, однак, вважає такі оцінки перебільшеними.

Чи наважиться Трамп на нову операцію

Аналітики застерігають, що прогнозувати дії Трампа складно. З одного боку, його рейтинги перебувають під тиском через війну з Іраном і зростання цін на пальне. З іншого — хаос навколо Ірану може підштовхнути президента шукати нову «швидку перемогу».

Колишні американські посадовці попереджають, що Куба може здатися адміністрації легкою ціллю, але військова операція проти острова здатна обернутися серйозним прорахунком.

«Це не буде просто. Так буває завжди. Але це рідко зупиняє Трампа», — зазначають співрозмовники, обізнані з дискусіями у Вашингтоні.

Нагадаємо, останнім часом США суттєво наростили інтенсивність розвідувальних місій поблизу берегів Куби, здійснивши десятки польотів авіації та безпілотників протягом останнього часу.

