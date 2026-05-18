США подовжили виняток для російського експорту

США подовжать дію санкційного винятку для російської нафти, яку транспортують морем. Рішення ухвалили після звернень кількох країн, що попросили більше часу для закупівель через проблеми з постачанням енергоносіїв на тлі війни навколо Ірану.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з рішенням американського Мінфіну.

За словами співрозмовника агентства, новий виняток діятиме ще 30 днів. Його запровадили через дефіцит поставок із країн Перської затоки після загострення ситуації навколо Ірану та закриття Ормузької протоки.

Назви держав, які просили про продовження послаблення, не розголошуються. Водночас Reuters зазначає, що рішення особливо важливе для Індії, яка до посилення санкцій США була одним із найбільших покупців російської нафти.

Що відомо про виняток США щодо російської нафти

Уперше такий виняток США запровадили ще у березні 2026 року. Тоді Вашингтон дозволив тимчасові операції з російською нафтою, щоб зменшити дефіцит на ринку та стримати різке зростання цін після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Попри це, нафтові котирування продовжують зростати. У понеділок ф’ючерси на нафту Brent піднялися приблизно на 1,5% — до близько 111 доларів за барель. На ринок продовжують тиснути побоювання щодо постачання енергоносіїв.

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі міністрів фінансів G7 у Парижі закликав союзників жорсткіше дотримуватися санкцій проти Ірану.

«Ми закликаємо країни G7 та інших партнерів суворо виконувати санкційний режим, щоб перекрити фінансування, яке підтримує іранську військову машину», — заявив Бессент.

