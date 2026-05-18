У Росії масово банкрутують регіони: Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

Російська Федерація не має ресурсів для нескінченного ведення бойових дій, а значна кількість її регіонів уже перебуває у стані банкрутства.

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Банкрутство в РФ — що відомо

За словами Зеленського, фінансові накопичення Росії є обмеженими, а спільні дії України та міжнародних партнерів змушують російське керівництво рухатися до припинення агресії.

«Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок тиску — все це штовхає Росію закінчувати свою війну», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що поточна політика керівництва Кремля руйнує внутрішню економіку країни-агресора, внаслідок чого суб’єкти федерації втрачають платоспроможність.

«Зараз у них уже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію», — заявив він.

Протидія російським фінансовим схемам

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна разом із союзниками відстежує спроби Російської Федерації обійти обмеження та знайти додаткові джерела фінансування для продовження війни. На заваді цим намаганням будуть впроваджуватися відповідні контрзаходи.

«І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми. Ми фіксуємо їх. І будемо ламати їх», — резюмував Володимир Зеленський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Москві зухвало продовжують твердити, мовляв, не отримували від Києва «жодних сигналів щодо готовності до нового раунду переговорів». Водночас Росія нібито дуже цього прагне і готова відновити діалог.

Раніше очільник МЗС Росії Сергій Лавров озвучили свої умови для закінчення війни в Україні та вибухнув новою погрозою. З його слів, Росія «за всіх обставин досягатиме цілей „сво“», або, брехливо додав він, «переважно дипломатичним шляхом», або «в межах „сво“.

