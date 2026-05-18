Україна та Угорщина розпочали переговори: чого вимагає наступник Орбана

Петер Мадяр / © Associated Press

Реклама

Угорщина та Україна розпочали раунд технічних переговорів щодо «захисту» прав угорської меншини на Закарпатті.

Про це повідомив новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Кошта.

«Перед початком сьогоднішнього засідання кабінету міністрів я зателефонував президенту Європейської Ради та повідомив, що ми розпочали раунд переговорів на технічному рівні з українською стороною, спрямований на те, щоб якомога швидше забезпечити правові гарантії мовних, освітніх та культурних прав угорської громади на Закарпатті», — написав Мадяр у соцмережі Х.

Реклама

Мадяр стверджує, що Кошта запевнив його, що вчора «чітко дав зрозуміти президенту України, що повага до прав угорської меншини, яка проживає в Україні, повинна передувати будь-яким подальшим крокам» Києва для вступу у ЄС.

Новини партнерів