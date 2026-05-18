- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна та Угорщина розпочали переговори: чого вимагає наступник Орбана
Угорщина та Україна розпочали переговори щодо угорської нацменшини на Закарпатті.
Угорщина та Україна розпочали раунд технічних переговорів щодо «захисту» прав угорської меншини на Закарпатті.
Про це повідомив новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Кошта.
«Перед початком сьогоднішнього засідання кабінету міністрів я зателефонував президенту Європейської Ради та повідомив, що ми розпочали раунд переговорів на технічному рівні з українською стороною, спрямований на те, щоб якомога швидше забезпечити правові гарантії мовних, освітніх та культурних прав угорської громади на Закарпатті», — написав Мадяр у соцмережі Х.
Мадяр стверджує, що Кошта запевнив його, що вчора «чітко дав зрозуміти президенту України, що повага до прав угорської меншини, яка проживає в Україні, повинна передувати будь-яким подальшим крокам» Києва для вступу у ЄС.