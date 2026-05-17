18 травня 2026 року — понеділок. 1544-й день війни в Україні.

Завтра, 18 травня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших. Вони були християнами, які постраждали за віру в Христа у період жорстоких гонінь на Церкву. Вони жили у III–IV століттях і мужньо відмовилися зректися християнства, незважаючи на катування та погрози. За переданням, святі відкрито сповідували свою віру, підтримували інших християн і проповідували Євангеліє. За це їх ув’язнили та піддали мукам. Вони залишилися вірними Богові до кінця й прийняли мученицьку смерть, ставши прикладом непохитності духу, відваги та відданості Христу.

18 травня в Україні святкують День резервіста. Це державне військове свято, яке започаткували для вшанування громадян, які перебувають у військовому резерві та готові у будь-який момент стати на захист держави. Свято було встановлене указом Петро Порошенко 2019 року. Воно покликане підкреслити важливу роль резервістів у зміцненні обороноздатності України, особливо в умовах російської агресії.

Цю депортацію Україна офіційно визнала геноцидом кримськотатарського народу. Після повернення кримських татар до Криму наприкінці XX століття боротьба за права та свободи продовжилася. Особливо гостро це питання постало після окупації Криму Росією 2014 року, коли кримські татари знову зазнали переслідувань, арештів і утисків.

А ще 18 травня День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримців. Ця дата присвячена трагічним подіям 1944 року, коли радянська влада здійснила масову депортацію кримських татар із Крим, а також сучасній боротьбі кримчан за свободу, права людини та повернення до рідного дому.

18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація кримськотатарського народу. За наказом сталінського режиму сотні тисяч людей — переважно жінок, дітей та літніх людей — насильно вивезли до Середньої Азії, Сибіру та інших віддалених регіонів. Людей перевозили у товарних вагонах без належних умов, через що тисячі померли від голоду, спраги, хвороб і виснаження. Україна офіційно визнала ці події геноцидом кримськотатарського народу.

18 травня святкують Міжнародний день музеїв. Це свято започаткувала Міжнародна рада музеїв 1977 року, щоб підкреслити важливу роль музеїв у збереженні культурної спадщини, історії та мистецтва. Музеї є осередками пам’яті, науки й культури. Вони зберігають унікальні експонати, архіви, твори мистецтва та історичні реліквії, допомагаючи людям краще зрозуміти минуле й усвідомити цінність культурної спадщини.

