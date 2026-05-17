Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп покинув Пекін 15 травня після дводенного саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Зустріч лідерів зрештою підтвердила, що відносини між країнами все більше визначаються конкуренцією, а не примиренням.

Про це пише Reuters.

Саміт, який поєднував грандіозну церемонію з обережною дипломатією, призвів до кількох скромних торговельних угод, а також до ретельно вивіреної мови Пекіна та Вашингтона щодо підтримки відкритих судноплавних шляхів через протоку, а також до поновлення зусиль обох лідерів, спрямованих на представлення їхніх відносин як керованих, незважаючи на зростаючу недовіру.

Вашингтон і Пекін досі перебувають у протистоянні, вважають журналісти.

«Для Сполучених Штатів це означає, що найбільш тривожні аспекти відносин — від того, що вони вважають меркантилістською торговельною політикою Пекіна, до його зусиль щодо посилення військового впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні — залишаються здебільшого невирішеними», — підкреслили у матеріалі.

Як зазначив експерт з питань Китаю у Вашингтонському центрі стратегічних та міжнародних досліджень Скотт Кеннеді, Китай вийшов переможцем, враховуючи відхід адміністрації Трампа від зухвалої торговельної політики, яку вона проводила від початку 2025 року

«Порівняно з тим, де ми були рік тому, коли ми мали 145-відсоткові мита, а США справді намагалися змусити Китай та решту світу докорінно змінитися, у нас відбулася контрреволюція, і ми повернулися до стабільності», — сказав він.

Крім того, зустріч не забезпечила жодних публічних зобовʼязань з боку Китаю щодо допомоги США у припиненні війни в Ірані, яка розбурхала світові ринки та підірвала рейтинг схвалення Трампа.

Трамп і Сі вперше зустрілися за багато років / © Associated Press

Візит Трампа до Китаю — останні новини

Китайська сторона стверджує, що Сі обговорював із Трампом, як змінюється геополітика у мінливому світі, а також — Тайвань.

Американці ж наполягають, що Трамп обговорював, як Китай допоможе США досягти цілей Трампа. Збільшити китайські інвестиції в Америці, купувати більше нафти й газу у США, розширити доступ американських компаній на китайський ринок і — головне — переконати Іран зняти блокаду Ормузької протоки і відмовитися від ідеї створити ядерну бомбу.

Українське питання на саміті було присутнє, але не стало центральним.

Найпомітнішою заявою стали 200 літаків Boeing. Трамп сказав, що Сі погодився їх замовити, але ринок чекав більшого: за даними Reuters, перед самітом обговорювали пакет приблизно на 500 літаків. Після заяви акції Boeing впали на 4,1%. Деталі — типи літаків, строки постачання й фінальні умови — публічно не розкрили.

Експерти попереджали, що від візиту Трампа до Китаю не варто очікуватиконкретики. Достатньо того, що лідери двох найбільших економік і армій планети зустрінуться й розійдуться в злагоді.

Сі Цзіньпін провів Трампа, наступний — Путін

Лише через день після завершення візиту Трампа Кремль оголосив, що до Пекіна їде президент Росії Володимир Путін. Візит запланований 19-20 травня, а російський лідер відвідає Китай на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна.

