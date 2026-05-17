Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп є «найкорумпованішим президентом в історії США».

Про це шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд заявив розповів в етері Еспресо.

«Дональд Трамп — найкорумпованіший президент в історії США. Його родина заробила кілька мільярдів доларів на сумнівних бізнес-угодах, зокрема пов’язаних із криптовалютою. І фактично майже кожна велика державна закупівля зараз супроводжується історіями про корупцію», — заявив Аслунд.

Реклама

За словами дипломата, політика Трампа у сфері боротьби з корупцією викликає серйозне занепокоєння. Зокрема, йдеться про фактичне згортання застосування Закону про корупційні практики за кордоном.

«Тож, звісно, Трамп набагато гірший за все, що відбувається в Україні», — сказав він.

Аслунд також додав, що у США нині майже не розслідують корупційні злочини та випадки розкрадань.

«До того ж він фактично зупинив виконання Закону про корупційні практики за кордоном. І сьогодні у США майже не розслідують корупцію та злочини, пов’язані з розкраданням, бо Трамп вважає, що виконавча влада може собі це дозволити», — наголосив дипломат.

Реклама

Він також заявив про суттєве скорочення участі США у підтримці України, зокрема у питаннях військової допомоги та фінансування.

За словами Аслунда, Вашингтон більше не відіграє такої ролі для Києва, як раніше.

«Я б сказав, що сьогодні США набагато корумпованіші за Україну. Водночас США фактично вже не відіграють значної ролі в Україні чи для України», — зазначив він.

Дипломат додав, що Сполучені Штати не постачають Україні зброю та не надають фінансової допомоги.

Реклама

«США відмовилися від своїх попередніх зобов’язань, хоча цю зброю мали оплачувати європейці. Тож, можливо, США все ще надають Україні певну розвідувальну інформацію, але вони не постачають зброю і не надають фінансової допомоги», — підсумував Аслунд.

Раніше повідомлялося, що колишній очільник МЗС Павло Клімкін зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном може мати значний вплив на ситуацію в Україні, оскільки обговорення війни Росії проти України є однією з ключових тем.

Ми раніше інформували, що політика президента США Дональда Трампа щодо України та європейських союзників може призвести до автономізації Європи та поступового ослаблення глобальної ролі Сполучених Штатів.

Новини партнерів