Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп является самым коррумпированным президентом в истории США.

Об этом шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд заявил в этере Эспрессо.

«Дональд Трамп — самый коррумпированный президент в истории США. Его семья заработала несколько миллиардов долларов на сомнительных бизнес-соглашениях, в том числе связанных с криптовалютой. И фактически почти каждая крупная государственная закупка сейчас сопровождается историями коррупции», — заявил Аслунд.

Реклама

По словам дипломата, политика Трампа в сфере борьбы с коррупцией вызывает серьезную обеспокоенность. В частности, речь идет о фактическом сворачивании применения Закона о коррупционных практиках за границей.

«Так что, конечно, Трамп гораздо хуже всего, что происходит в Украине», — сказал он.

Аслунд также добавил, что в США сейчас почти не расследуют коррупционные преступления и случаи хищений.

«К тому же он фактически остановил исполнение Закона о коррупционных практиках за границей. И сегодня в США почти не расследуют коррупцию и преступления, связанные с хищением, потому что Трамп считает, что исполнительная власть может себе это позволить», — подчеркнул дипломат.

Реклама

Он также заявил о существенном сокращении участия США в поддержке Украины, в частности, в вопросах военной помощи и финансирования.

По словам Аслунда, Вашингтон больше не играет такой роли для Киева, как раньше.

«Я бы сказал, что сегодня США намного коррумпированнее Украины. В то же время, США фактически уже не играют важную роль в Украине или для Украины», — отметил он.

Дипломат добавил, что Соединенные Штаты не поставляют Украине оружие и не оказывают финансовую помощь.

Реклама

«США отказались от своих предыдущих обязательств, хотя это оружие должны были оплачивать европейцы. Поэтому, возможно, США все еще предоставляют Украине определенную разведывательную информацию, но они не снабжают оружием и не оказывают финансовую помощь», — подытожил Аслунд.

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД Павел Климкин встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином может оказать значительное влияние на ситуацию в Украине, поскольку обсуждение войны России против Украины является одной из ключевых тем.

Мы ранее информировали, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины и европейских союзников может привести к автономизации Европы и постепенному ослаблению глобальной роли Соединенных Штатов.

Новости партнеров