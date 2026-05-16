Встреча Трампа и Си: Климкин сказал, к чему готовиться Украине

Павел Климкин

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином может оказать значительное влияние на ситуацию в Украине, поскольку обсуждение войны России против Украины является одной из ключевых тем.

Об этом заявил бывший глава МИД Павел Климкин, передает Лига.

Климкин соглашается с тем, что встреча Трампа и Си является знаковой для Украины. Он уверен, что ее последствия будут видны довольно быстро — в течение следующих недель.

«Для нас здесь ставки, конечно, очень и очень значительны», — добавил он.

Визит Трампа в Китай — последние новости

Президент США Дональд Трамп впервые за девять лет отправился в Китай. В предыдущий раз Трамп был с официальным визитом в Китае в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока.

В последнее десятилетие все контакты между Китаем и США — политические, дипломатические, военные — постепенно сошли на нет.

Встреча Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином должна продлить прошедшее осенью перемирие между двумя главными экономическими и военными государствами планеты. Однако она не сможет урегулировать никакую прямую проблему в двусторонних отношениях, а тем более не коснется проблем косвенных, в частности войны России против Украины, уверены эксперты.

Кроме того, аналитики считают, что личный контакт с Трампом поможет Си Цзиньпину продлить тарифное перемирие, ослабить ограничения в торговле и убедить Трампа не усугублять, а то и ослабить поддержку Тайваня.

Ранее Трамп говорил, что планирует провести «длинный разговор» о войне с Ираном с Си Цзиньпином во время своего визита в Пекин. В то же время, он уменьшил потребность в помощи Китая для завершения конфликта.

Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин 20 мая поедет в Китай на переговоры.

