Гауфф — Cвитолина: букмекеры сделали прогноз на финал турнира в Риме

Гауфф — Cвитолина. / © Associated Press

В субботу, 16 мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA), которая вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме, попытается завоевать трофей.

Ее соперницей в финальном матче престижных соревнований в столице Италии станет четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф.

Ориентировочное время начала поединка — 18:00 по киевскому времени.

Это будет шестая очная встреча Свитолиной и Гауфф — из предыдущих пяти поединков украинка выиграла три. Последние два матча теннисистки провели в этом году и в обоих Элина победила американку — в четвертьфинале Australian Open (6:1, 6:2) и полуфинале турнира в Дубае (6:4, 6:7, 6:4).

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале турнира в Риме. Предыдущие два были для нее успешными — Элина побеждала здесь в 2017 и 2018 годах.

Прогноз букмекеров на матч Гауфф — Cвитолина

По мнению букмекеров, фавориткой грядущего матча является Гауфф. На победу американки принимаются ставки с коэффициентом 1,63. На выигрыш Свитолиной можно поставить с коэффициентом 2,33.

Отметим, что на пути к финалу украинка уже обыграла двух соперниц из топ-5 рейтинга WTA. В четвертьфинале Свитолина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, а в полуфинале одолела польку Игу Швентек (№3 WTA).

Элина в третий раз в сезоне сыграет в финале турнира WTA. В январе она стала чемпионкой в новозеландском Окленде, а в феврале потерпела поражение в решающем матче в Дубае.

