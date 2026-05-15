Гауфф — Cвітоліна: букмекери зробили прогноз на фінал турніру в Римі

У суботу, 16 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№10 WTA), яка вийшла до фіналу турніру WTA 1000 в Римі, спробує здобути трофей.

Її суперницею у фінальному матчі престижних змагань у столиці Італії стане четверта ракетка світу американка Корі Гауфф.

Орієнтовний час початку поєдинку — 18:00 за київським часом.

Це буде шоста очна зустріч Світоліної та Гауфф — з попередніх п'яти поєдинків українка виграла три. Останні два матчі тенісистки провели цього року і в обох Еліна перемогла американку — у чвертьфіналі Australian Open (6:1, 6:2) та півфіналі турніру в Дубаї (6:4, 6:7, 6:4).

Світоліна втретє в кар'єрі зіграє у фіналі турніру в Римі. Попередні два були для неї успішними — Еліна перемагала тут у 2017 та 2018 роках.

Прогноз букмекерів на матч Гауфф — Cвітоліна

На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього матчу є Гауфф. На перемогу американки приймаються ставки з коефіцієнтом 1,63. На виграш Світоліної можна поставити з коефіцієнтом 2,33.

Зазначимо, що на шляху до фіналу українка вже обіграла двох суперниць з топ-5 рейтингу WTA. У чвертьфіналі Світоліна здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану, а в півфіналі здолала польку Ігу Швьонтек (№3 WTA).

Еліна втретє в сезоні зіграє у фіналі турніру WTA. У січні вона стала чемпіонкою в новозеландському Окленді, а в лютому зазнала поразки у вирішальному матчі у Дубаї.

