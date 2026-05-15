Малиновський залишає чемпіонат Італії — клуб зворушливо попрощався з українцем

Руслан Малиновський / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Італійська "Дженоа" повідомила, що український півзахисник Руслан Малиновський залишить клуб після завершення поточного сезону.

"Дякуємо тобі, Руслане, за цю неймовірну подорож у червоно-синіх кольорах, які ніби назавжди стали частиною твоєї шкіри. І в радості, і в складні моменти твій характер, відданість і любов до футболки залишаться незгасними та незабутніми.

Увесь клуб "Дженоа" щиро передає тобі теплі слова вдячності й підтримки та готовий зустріти тебе стоячи, гучними оваціями — у місці, яке протягом цих років було і назавжди залишиться твоїм домом. Від самого початку — і назавжди" — йдеться у заяві італійського клубу.

Малиновський приєднався до "Дженоа" 2023 року на правах оренди з французького "Марселя", після чого італійський клуб викупив його контракт за 7,7 млн євро.

Угода 33-річного українця з "грифонами" спливає у червні цього року, він залишить клуб вільним агентом.

Загалом Руслан провів за генуезьку команду 74 матчі, в яких забив 10 м'ячів. Цього сезону на його рахунку 34 поєдинки за "Дженоа", 6 голів і 3 результативні передачі.

Раніше авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Малиновський близький до переходу в турецький "Трабзонспор", де вже виступають два українці: захисник Арсеній Батагов та вінгер Олександр Зубков.

За два тури до фінішу "Дженоа" перебуває на 14-й позиції у Серії А. "Трабзонспор" став бронзовим призером турецької Суперліги.

Нагадаємо, 9 травня Зубков забив гол та віддав асист у матчі чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа".

