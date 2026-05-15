Які собаки мають найспокійніший характер: кінологиня назвала три породи

Вибір собаки часто залежить не лише від зовнішності чи популярності породи, а й від способу життя майбутнього власника. Якщо активним людям зазвичай радять енергійних ігривих собак, то для спокійнішого ритму життя кінологи рекомендують врівноважені породи, які рідше мають проблеми з поведінкою.

Про це повідомило видання Express.

Кінологиня Еллі, яка з’явилася у відео на TikTok-сторінці Вілла Атертона, назвала три породи собак, які, за її словами, зазвичай мають стабільний характер і добре пристосовуються до життя в сім’ї. Водночас фахівчиня наголосила: будь-який собака може стати проблемним через неправильне поводження, відсутність структури або недостатню соціалізацію.

Однією з найспокійніших порід кінологиня назвала англійського мастифа. За її словами, правильно виховані мастифи зазвичай виростають ласкавими, емоційно м’якими та врівноваженими собаками, які не схильні до конфліктів. Водночас головною складністю цієї породи вона назвала великі розміри тварини. Американський кінологічний клуб описує мастифів як сильних, масивних і водночас слухняних собак, які можуть бути надійними захисниками родини. Самці цієї породи можуть важити понад 100 кілограмів, тому власникам важливо вміти контролювати такого собаку. Для підтримання форми мастифам потрібно приблизно 30–60 хвилин прогулянок на день.

Також Еллі порадила лабрадорів і золотистих ретриверів. За словами кінологині, ці собаки зазвичай добре ладнають як із людьми, так і з іншими тваринами. Якщо труднощі й виникають, то найчастіше вони пов’язані не з агресією, а з надмірною емоційністю та збудженням — наприклад, стрибками, тягненням повідця або занадто активною дружелюбністю. Вона зазначила, що така поведінка коригується завдяки вихованню та контролю імпульсів.

У Pet Plan пояснюють, що популярність золотистих ретриверів пов’язана з їхнім доброзичливим темпераментом, грайливістю та бажанням догоджати людині. Через високий інтелект цих собак часто залучають до роботи як поводирів або пошуково-рятувальних тварин. Ретриверам необхідно від однієї до двох годин фізичних навантажень щодня.

Третьою породою у списку став кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Еллі назвала цих собак милими, товариськими та комфортними для життя у сім’ї. За її словами, вони мають хороший баланс енергійності та спокою, а також рідше демонструють складні риси характеру, які можуть бути властиві деяким іншим маленьким породам. Для підтримання активності їм потрібно приблизно 45–60 хвилин фізичних вправ на день.

Нагадаємо, маленький розмір собаки не завжди означає комфортне життя у квартирі. Експерти попереджають, що деякі популярні породи мають надто багато енергії, схильні до гавкоту та важко переносять обмежений простір.

