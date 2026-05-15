На лайнері з хантавірусом завершили евакуацію пасажирів: чи є ризик зараження

Хантавірус / © Associated Press

Операцію з евакуації пасажирів круїзного лайнера MV Hondus, на якому зафіксували спалах хантавірусу, успішно завершено. Понад 120 осіб уже повернулися до своїх країн або перебувають під наглядом на шляху додому, тоді як екіпаж залишається на борту.

Про це заявив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє «Суспільне».

Стан екіпажу та подальший маршрут судна

За даними ВООЗ, капітан Ян Доброговскі разом із 26 членами екіпажу залишаються на судні. Очікується, що лайнер пришвартується в Нідерландах у понеділок. На цей момент серед осіб, які залишаються на борту, симптомів захворювання не виявлено.

«Станом на сьогодні до ВООЗ надійшло повідомлення про 10 випадків, зокрема три летальні, серед яких вісім осіб із лабораторно підтвердженим діагнозом інфікування вірусом Андес та два ймовірні випадки. Від 2 травня про нові летальні випадки не повідомлялося», — повідомив Тедрос Аданом Гебреєсус.

Гендиректор організації попередив, що через тривалий інкубаційний період хантавірусу, який може тривати до шести тижнів, найближчим часом можлива реєстрація нових хворих серед евакуйованих пасажирів.

Проте він наголосив, що це не свідчитиме про розширення спалаху, а навпаки — підтвердить ефективність тестування та контролю з боку урядів. За офіційною оцінкою ВООЗ, ризик поширення хантавірусу внаслідок інциденту на MV Hondus для світової спільноти наразі оцінюється як низький.

Вчені попереджають про можливе поширення вірусів, які передаються від гризунів, через зміну клімату.

На круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України. За попередньою інформацією, вони є членами екіпажу, однак серед підтверджених хворих українців немає.

У Франції всі контактні особи пацієнтів із хантавірусом отримали негативні тести, однак залишаються в ізоляції через тривалий інкубаційний період і високий ризик хвороби.

